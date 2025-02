Itaipu: Núcleo Socioambiental do Litoral tem encontro no dia 11

Reunião em Paranaguá no dia 12 de setembro de 2024 | fotos: Marcos Prado/Itaipu Binacional



A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec retomam em fevereiro a agenda de encontro dos Núcleos de Cooperação Socioambiental. O Núcleo Litoral Paranaense terá reunião no dia 11, uma terça-feira, das 8h às 17h, no Campus Paranaguá do IFPR, na av. Antônio Carlos Rodrigues, 453, no bairro Porto Seguro.

Na pauta os avanços, o plano de ação, o cronograma para 2025 e as ações da Itaipu no Litoral. Os participantes devem levar material para anotação, garrafa e copo para água. As refeições são por conta da organização.

A ação faz parte do Programa Itaipu Mais que Energia, que vai destinar recursos para projetos de desenvolvimento sustentável em todas as cidades do Paraná e da região sul do Mato Grosso do Sul, na área de abrangência da usina hidrelétrica.

Participam dos encontros representantes dos municípios, incluindo governos municipais, movimentos sociais,organizações da sociedade, universidades, cooperativas e empresas.

O objetivo é discutir os desafios socioambientais de cada território, propor soluções, fortalecer as redes comunitárias, promovendo a governança participativa.

Durante este ano também haverá oficinais, webinars, seminários, atrações culturais para a comunidade em geral, além dos encontros de formação e planejamento do próprio núcleo.

Calendário de encontros

A primeira reunião dos Núcleos de Cooperação Socioambiental em e fevereiro será em Curitiba, nesta terça-feira (4). A programação prossegue em Ponta Grossa (dia 5), Santo Antônio da Platina (6), Paranaguá (11), Irati (11), Pinhais (12), Turvo (12), União da Vitória (13), Laranjeiras do Sul (13), Realeza (18), Maringá (25), Cornélio Procópio (25), Paranavaí (26), Rolândia (26), Cianorte (27) e Faxinal (27).

Em março, será a vez de Umuarama (6), Campo Mourão (7), Santa Helena (11), Nova Andradina/MS (11) e Amambai/MS (12).