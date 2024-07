IFPR Paranaguá abre nova turma de defensores (as) populares

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) está com inscrições abertas para mais uma turma do curso de Defensores (as) Populares em Paranaguá. O curso tem 160 horas de formação em direitos humanos com ênfase na violência doméstica. As inscrições vão até o dia 22 (segunda-feira).

O curso tem parceria com as Defensorias Públicas do Paraná e da União. É destinado preferencialmente para estudantes da Educação de Jovens e Adultos ou para quem não concluiu o ensino médio, bem como para lideranças de movimentos sociais que lutam por direitos humanos.

Os participantes aprendem sobre direito da criança e do adolescente, direito da mulher, direitos das famílias, direitos sociais e seguridade.

As aulas serão nas terças e quintas feiras das 13h30 às 17h30 no campus, de 15 de agosto a 19 de dezembro. Tanto as inscrições quanto o curso são gratuitos.

Inscrições no link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1gmvT9VBbT5EAPDlBfmw8GXi7Ue7d37bqPVnLE9YMU82dtA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Os interessados podem buscar informações no Campus, que fica na avenida Antônio Carlos Rodrigues, 453, no bairro Porto Seguro. Ou entrar em contato pelo Whatsapp: 41 9 9134-9201.