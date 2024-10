IFPR Paranaguá tem inscrições abertas com 320 vagas de técnicos e graduação

Estão abertas até 1º de novembro as inscrições para os cursos técnicos integrados ao ensino médio e de graduação do Processo Seletivo do IFPR 2024/2025. O Instituto Federal do Paraná tem unidades em 30 cidades.

No campus Paranaguá serão ofertadas 320 vagas, sendo 160 para os cursos técnicos integrados e 160 vagas para os cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia).

Para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, as inscrições estão abertas até o dia 1º de novembro de 2024. As inscrições têm um custo de R$30 e os candidatos têm até o dia 25 de outubro para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição.

Para os cursos de graduação, o período de inscrição vai até o dia 17 de janeiro de 2025. O custo das inscrições é de R$50 e a solicitação de isenção da taxa pode ser realizada até o dia 15 de janeiro de 2025. Para os cursos de licenciatura não é necessário o pagamento da taxa de inscrição.

É importante destacar que para o processo seletivo deste ano a forma de seleção mudou e não haverá prova. A seleção para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio ocorre mediante análise de currículo escolar dos candidatos e, para os cursos superiores, será utilizada a nota do Enem.

Cursos

O processo seletivo do IFPR oferece opções de formação que atendem estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental. Confira abaixo os tipos de cursos ofertados.

Cursos Técnicos

Cursos técnicos integrados: oferecidos a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental. Nesta forma de oferta, o estudante vai cursar o Ensino Médio de forma integrada à formação técnica, concluindo as duas formações ao mesmo tempo no IFPR.

Cursos de graduação

Cursos de Bacharelado: cursos superiores com organização curricular voltada à formação científica e humanística, conferindo ao diplomado conhecimentos em determinado campo do saber para o exercício de atividade profissional, acadêmica ou cultural, com o grau de bacharel.

Cursos de Licenciatura: cursos superiores com organização curricular que habilita plenamente o profissional a atuar como professor na Educação Básica, nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, com o grau de licenciado.

Cursos de Tecnologia: cursos superiores que possuem organização curricular estruturada a partir de eixos tecnológicos, habilitando o diplomado a atuar em áreas profissionais específicas nas quais sejam exploradas diferentes tecnologias, com o grau de tecnólogo.

Inclusão Social

Ao realizar a inscrição, o candidato pode optar por concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência ou às vagas destinadas à política de cotas adotada pelo IFPR. Atualmente, 75% das vagas de todos os cursos e turmas são destinadas à política de cotas da instituição.

60% (sessenta por cento) do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental ou médio em escolas públicas do Brasil , em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos (Encceja) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.

, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos (Encceja) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 10% (dez por cento) do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas .

. 5% (cinco por cento) do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos com deficiência.

Os 25% restantes do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são destinados à ampla concorrência.

Inscrição

A inscrição deve ser realizada por meio do Portal do Candidato, que deverá realizar o login da sua conta pessoal no Portal gov.br e seguir os passos dispostos no edital correspondente ao tipo de curso desejado.

Editais

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse os editais abaixo:

Edital do Processo Seletivo para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio.

Edital do Processo Seletivo para os Cursos Técnicos Subsequentes.

Edital do Processo Seletivo para os Cursos Superiores de Licenciatura.

Edital do Processo Seletivo para os Cursos Superiores de Bacharelado e Tecnologia.