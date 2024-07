IFPR retoma atividades e convida pais e alunos para discutir reposição de aulas

Foto do campus Paranaguá / Divulgação

Retornam nesta segunda-feira (1º) as atividades no Instituto Federal do Paraná, inclusive no Campus Paranaguá, após a greve que durou três meses. Hoje e amanhã acontece a reorganização das atividades pedagógicas com docentes e técnicos administrativos.

O IFPR Paranaguá convida os pais e responsáveis para uma reunião nesta terça-feira (2), às 19h, no Auditório do campus para discutir o calendário de reposição e as estratégias a serem utilizadas.

Na quarta e quinta (dias 3 e 4) haverá reuniões com as turmas para discutir estratégias de reposição. Na sexta-feira (5) será elaborado o calendário de reposição.

As aulas serão retomadas no dia 23 de julho, após o período de férias previamente definido e homologado.

Cronograma

1º de julho (segunda-feira) – Convocação para formação pedagógica

8h às 12h – Leitura de material sobre reposição e reorganização de calendário acadêmico. Nota técnica IFPR e Orientações Conif. (atividade remota)

13h30 às 15h – Reunião geral servidores do IFPR Campus Paranaguá (presencial auditório).

15h30 às 17h30 – Reunião de redistribuição de encargos didáticos e eventos (Presencial nas áreas/eixos).

2 de julho (terça-feira) – Convocação para formação pedagógica

8h às 12h – Levantamento de demandas do SUAP; Lançamento do edital do COPE de fluxo contínuo do Campus Paranaguá; Orientações sobre o PIT e Planos de ensino.

13h30 às 17h30 – Organização do material para o Processo Seletivo 2024; Reuniões dos núcleos NAPNE, NEABI, NAC, COPE, NIT, entre outros. Organização do trabalho docente.

19h – Reunião com pais e responsáveis sobre o calendário de reposição e estratégias.

3 de julho (quarta-feira) – Dia letivo (Todos os servidores que lecionam para as turmas devem participar da reunião)

9h às 12h – Reunião com os formandos: EMI, TADS e TGA.

13h30 às 17h – Reuniões com alunos do 1º ano do EMI

19h *Espaço para reunião com os alunos dos cursos noturnos (data a critério dos coordenadores)

4 de julho (quinta-feira) – Dia letivo

9h às 12h – Reuniões com os alunos de TADS e TGA (exceto formandos). Reunião com os alunos do 2º ano do EMI.

13h30min às 17h – Reunião com os alunos do 3º ano do EMI

15h – Reunião PPGCTS

19h *Espaço para reunião com os alunos dos cursos noturnos (data a critério dos coordenadores)

5 de julho (sexta-feira) – Convocação para formação pedagógica

8 às 12h – Encaminhamento do planejamento das atividades de reposição de carga horária, organização dos dias letivos e planos de ensino.

13h30 às 17h – Reunião geral dos docentes