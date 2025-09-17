Ilha de Superagui recebe capacitação gratuita em empreendedorismo com premiação

Os 3 melhores alunos durante as aulas, que não faltarem nenhum dia, vão receber R$ 1.500,00 para investir no próprio negócio

Foto: Gerar / Divulgação

Chegou a vez dos empreendedores da Ilha de Superagui, em Guaraqueçaba, terem a oportunidade de participar do Projeto Mega (Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas) que oferece capacitação 100% gratuita para micro e pequenos empreendedores, artesãos e para quem deseja iniciar no mundo dos negócios. É a primeira vez que o Mega é oferecido em Superagui.

Os encontros na cidade começam no dia 22 de setembro às 18h30 horas na Escola João Luiz da Silva Júnior. O Mega é uma iniciativa da organização social da Gerar (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), que há mais de 20 anos transforma vidas por meio de projetos voltados à qualificação profissional e à empregabilidade.

Segundo Michela Notti, coordenadora do projeto, a proposta é formar empreendedores que já possuem um negócio ou que desejam iniciar sua própria atividade.

Ao longo de oito dias de aulas, os participantes recebem orientações práticas sobre marketing, precificação, estruturação e formalização de empresas, além de outras ferramentas essenciais para fortalecer e expandir seus empreendimentos.

“Levamos formação e informação para que os empreendedores alavanquem seus negócios com o suporte inicial de nossos consultores e possam contribuir de forma mais efetiva para a economia local”, afirma Notti.

O projeto oferece ainda materiais de apoio como apostila, bloco de notas, caneta, camiseta e até uma logomarca personalizada para o empreendimento. “Tudo isso, sem pagar nada!”, reforça a coordenadora.

Após o período de aulas, os participantes têm direito a dois meses de consultoria individual, voltada às necessidades específicas de cada negócio. Além disso, os três melhores alunos, desde que cumpram 100% da carga horária, recebem um capital semente de R$ 1.500,00 para investir em suas empresas.

Para Michela, o curso vai muito além da capacitação técnica. “O MEGA se diferencia por também olhar para o lado humano das pessoas. Levamos conhecimento para quem muitas vezes não tem acesso ou condições de pagar por uma formação semelhante. Temos inúmeros relatos de mudanças significativas na vida dos participantes. É uma capacitação gratuita, mas de extremo valor”, destaca.

A inscrição pode ser feita através do link: https://forms.gle/A3K42oeL9JY3Uk2AA



Projeto Mega (Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas) em Superagui

Início: 22/09/2025- Segunda-feira

Local: Escola João Luiz da Silva Júnior

Horário: 18h30