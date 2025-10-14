Ilha do Mel recebe novos equipamento de saúde e se prepara para demanda do turismo

O prefeito Adriano Ramos falou sobre o impacto positivo para a comunidade e enfatizou o investimento na saúde, que estará disponível durante o verão e permanecerá na ilha

Foto: Sesa / Divulgação

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Nova Brasília e Encantadas, na Ilha do Mel, receberam nesta segunda-feira (13), novos equipamentos do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa).

Os equipamentos vão reforçar o atendimento, especialmente com a proximidade do verão, período em que o número de usuários aumenta significativamente.

Os equipamentos incluem monitores multiparamétricos, ventiladores mecânicos de transporte e um eletrocardiógrafo, avaliados em cerca de R$ 200 mil. A solicitação e a entrega dos equipamentos ocorreu no intervalo de 15 dias após a visita técnica do diretor-geral da Sesa, e agora secretário de Estado da Saúde em exercício, César Neves; e do superintendente de Relações Institucionais do Governo, Renato Adur. Durante a visita, a comitiva identificou as necessidades específicas de cada unidade.

“Nossa estratégia é dotar o posto de atendimento de Encantadas e de Nova Brasília de todas as condições técnicas para prestar o melhor atendimento à nossa população e aos visitantes”, disse César Neves. “São medidas que fazem com que o verão seja ainda melhor e mais seguro”.

Os novos equipamentos permitem monitoramento e suporte avançados aos pacientes durante o transporte da Ilha do Mel até hospitais de referência no continente. Os monitores acompanham em tempo real os sinais vitais como frequência cardíaca, pressão arterial e saturação de oxigênio; os ventiladores auxiliam ou substituem a respiração em casos de insuficiência respiratória; e o eletrocardiógrafo registra a atividade elétrica do coração, auxiliando no diagnóstico e acompanhamento de doenças cardíacas.

Renato Adur expressou satisfação com a celeridade para a entrega dos equipamentos. “Pouco tempo depois da visita a Ilha do Mel já recebeu os equipamentos. Esse reforço estratégico será essencial para atender o crescimento das demandas de turismo na Unidade de Conservação”, disse.

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, falou sobre o impacto positivo para a comunidade e enfatizou o investimento na saúde, que estará disponível durante o verão e permanecerá na ilha. Somente no ano passado, a Ilha do Mel recebeu 203.877 turistas, sendo 32.744 (16%) somente em dezembro, de acordo com o Boletim de Dados Turísticos divulgado pela Secretaria de Turismo do Paraná (Setu).

“Foi um dia importante para Paranaguá e para a Ilha do Mel. Recebemos esses aparelhos importantes para salvar vidas nessas duas unidades de saúde. Esses equipamentos vão permanecer após o verão e continuarão a atender as pessoas que moram nessa região tão importante”, finalizou.