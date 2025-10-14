Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Ilha do Mel recebe novos equipamento de saúde e se prepara para demanda do turismo

Redação
O prefeito Adriano Ramos falou sobre o impacto positivo para a comunidade e enfatizou o investimento na saúde, que estará disponível durante o verão e permanecerá na ilha
Foto: Sesa / Divulgação

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Nova Brasília e Encantadas, na Ilha do Mel, receberam nesta segunda-feira (13), novos equipamentos do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa).

Os equipamentos vão reforçar o atendimento, especialmente com a proximidade do verão, período em que o número de usuários aumenta significativamente.

Os equipamentos incluem monitores multiparamétricos, ventiladores mecânicos de transporte e um eletrocardiógrafo, avaliados em cerca de R$ 200 mil. A solicitação e a entrega dos equipamentos ocorreu no intervalo de 15 dias após a visita técnica do diretor-geral da Sesa, e agora secretário de Estado da Saúde em exercício, César Neves; e do superintendente de Relações Institucionais do Governo, Renato Adur. Durante a visita, a comitiva identificou as necessidades específicas de cada unidade.

“Nossa estratégia é dotar o posto de atendimento de Encantadas e de Nova Brasília de todas as condições técnicas para prestar o melhor atendimento à nossa população e aos visitantes”, disse César Neves. “São medidas que fazem com que o verão seja ainda melhor e mais seguro”.

Os novos equipamentos permitem monitoramento e suporte avançados aos pacientes durante o transporte da Ilha do Mel até hospitais de referência no continente. Os monitores acompanham em tempo real os sinais vitais como frequência cardíaca, pressão arterial e saturação de oxigênio; os ventiladores auxiliam ou substituem a respiração em casos de insuficiência respiratória; e o eletrocardiógrafo registra a atividade elétrica do coração, auxiliando no diagnóstico e acompanhamento de doenças cardíacas.

Renato Adur expressou satisfação com a celeridade para a entrega dos equipamentos. “Pouco tempo depois da visita a Ilha do Mel já recebeu os equipamentos. Esse reforço estratégico será essencial para atender o crescimento das demandas de turismo na Unidade de Conservação”, disse. 

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, falou sobre o impacto positivo para a comunidade e enfatizou o investimento na saúde, que estará disponível durante o verão e permanecerá na ilha. Somente no ano passado, a Ilha do Mel recebeu 203.877 turistas, sendo 32.744 (16%) somente em dezembro, de acordo com o Boletim de Dados Turísticos divulgado pela Secretaria de Turismo do Paraná (Setu).

“Foi um dia importante para Paranaguá e para a Ilha do Mel. Recebemos esses aparelhos importantes para salvar vidas nessas duas unidades de saúde. Esses equipamentos vão permanecer após o verão e continuarão a atender as pessoas que moram nessa região tão importante”, finalizou.

Redação
Leia também
Destaques

Secretaria do Trabalho e Inovação de Paranaguá apresenta resultados com foco em emprego e capacitação

Paranaguá

TCP abre inscrições para segunda fase do Programa de Estágio de 2025

Destaques

Abertas as inscrições para curso gratuito de guarda-vidas civil no Litoral e no interior

Litoral

Governador entrega títulos de propriedade para 224 imóveis no Litoral

Paranaguá

Governo vai pavimentar em concreto 15 ruas próximas ao Porto de Paranaguá

Paranaguá

Mutirão de Empregos terá 40 vagas nesta quinta-feira na Agência do Trabalhador em Paranaguá