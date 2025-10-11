Abertas as inscrições para curso gratuito de guarda-vidas civil no Litoral e no interior

As inscrições devem ser realizadas pela internet até o dia 20 de outubro para os candidatos da Ilha do Mel e até 31 de outubro para os demais polos –estágio remunerado será na operação Verão Maior

Foto: CBMPR

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) está com inscrições abertas para o Curso de Guarda-Vidas Civil Voluntário, que forma profissionais aptos a atuar na prevenção de afogamentos e na segurança de banhistas em rios, lagos e praias do Estado.

Podem se inscrever brasileiros ou estrangeiros residentes com idade entre 18 e 50 anos, ensino médio completo, ausência de antecedentes criminais e regularidade eleitoral. O curso é gratuito, mas o participante é responsável por suas despesas de deslocamento e hospedagem.

O processo seletivo é coordenado pela Escola Superior de Bombeiro Militar (ESBM) e oferece 128 vagas distribuídas entre o Litoral e o Interior do Paraná, nas modalidades Águas Abertas e Águas Interiores. Os aprovados passarão por formação teórica e prática, além de estágio supervisionado junto às unidades do CBMPR.

Segundo o capitão Luiz Henrique Vojciechovski, chefe da Seção de Concursos da ESBM, o curso representa uma oportunidade para quem deseja contribuir com a segurança pública e adquirir conhecimentos técnicos de grande valor. “Os guarda-vidas civis desempenham um papel fundamental na prevenção de afogamentos e no apoio direto às ações do Corpo de Bombeiros durante a temporada de verão. É um trabalho voluntário, mas de enorme relevância social, que ajuda a salvar vidas e fortalecer a cultura de segurança aquática em nosso estado”, destaca.

O curso é dividido em duas etapas: instrução teórica e prática, seguida de estágio supervisionado. Ao todo serão 150 horas-aula na modalidade “Águas Abertas” e 150 horas-aula na modalidade “Águas Interiores” para as turmas de Morretes. Já as turmas de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Umuarama terão 80 horas-aula na modalidade “Águas Interiores”. O estágio terá entre 120 e 300 horas, conforme o polo de atuação.

Estágio remunerado no Verão Maior Paraná

Durante o estágio, os participantes recebem ajuda de custo conforme o Decreto nº 11.366/2025, assinado pelo governador Ratinho Junior no dia 2 de outubro, que atualizou os valores da diária do serviço voluntário de guarda-vidas civis no Paraná.

Com o novo decreto, os valores passam a ser de R$ 165,00 por dia de serviço voluntário com carga horária de 6 horas; R$ 220,00 para jornadas de 8 horas; e R$ 330,00 para turnos de 12 horas.

As atividades são supervisionadas por bombeiros militares e realizadas em postos de guarda-vidas e viaturas de ronda do CBMPR, garantindo a atuação segura e padronizada dos voluntários durante a temporada.

Os testes e aulas ocorrerão em diferentes polos de acordo com a modalidade. Águas Abertas será realizada na Ilha do Mel e em Matinhos. Já Águas Interiores será promovida em Morretes, Foz do Iguaçu e Umuarama.

O candidato escolhe o local e a modalidade no momento da inscrição. A lista dos aprovados será divulgada no site oficial do CBMPR conforme o cronograma do concurso.

O curso é gratuito e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até o dia 20 de outubro para os candidatos da Ilha do Mel e até 31 de outubro para os demais polos, neste link.