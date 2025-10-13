Correio do Litoral
Secretaria do Trabalho e Inovação de Paranaguá apresenta resultados com foco em emprego e capacitação

Redação

Formandos do Senai são certificados em Manutenção Elétrica Industrial

Fotos: Wilson Leandro

A Secretaria de Trabalho e Inovação da Prefeitura de Paranaguá apresentou na sexta-feira (10), ao prefeito Adriano Ramos e à vice-prefeita Fabiana Parro, os formandos do curso de Manutenção Elétrica Industrial, realizado em parceria como Governo do Estado por meio da Secretaria de Trabalho Qualificação e Renda (SETR-PR), ministrado por instrutores Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

O curso  foi ofertado gratuitamente a 36 alunos em duas turmas na Carreta do Conhecimento do Projeto Qualifica Paraná. Com 96 horas/aula, mais auxílio transporte e alimentação no valor de R$ 1.008,00, o curso capacitou em alto nível os agora profissionais aptos ao mercado de trabalho.

Após a entrega de certificados aos seis formandos no gabinete, o prefeito Adriano Ramos recebeu relatórios sobre o Mutirão de Empregos realizado na quinta-feira, 9, com mais de 500 atendimentos e 40 novos empregos gerados na cidade pelas empresas Rocha e FTS.

Adriano Ramos e Fabiana Parro também receberam da servidora Deisi Leal, agente da Sala do Empreendedor da Setrin, o Troféu Cidade Empreendedora, concedido a Paranaguá pelo Sebrae-PR pelo bom ambiente de negócios percebido pelo empresariado na cidade.

A Setrin anunciou também a oferta de cinco novos cursos gratuitos em parceria com o Sebrae que serão informados na próxima semana.
“Paranaguá avança cada vez mais na geração de empregos e renda, na oferta de cursos gratuitos de capacitação de qualidade que melhoram as chances dos nossos jovens no mercado de trabalho. Com a abertura de novas empresas e do nosso ambiente de negócios cada vez mais transparente, o empresariado vem junto e quem ganha é a cidade. Paranaguá está destravando o desenvolvimento e vai crescer mais, muito mesmo, e se destacar entre as maiores cidade do Paraná”, disse o prefeito.

FAROL 3D

Um dos formandos do Senai, Julian Enzo Ferrari Lescano, presentou o prefeito com uma réplica do Farol das Conchas, localizado na Ilha do Mel, um dos símbolos de Paranaguá e do Paraná. A obra é construída em impressora 3D e finalizada à mão, uma peça contemporânea que une história, tecnologia e passa a figurar na galeria do gabinete.

Participaram além do prefeito Adriano Ramos e da vice-prefeita Fabiana Parro, o chefe de Gabinete André Ferruci; Liza Marie Fortes, diretora de Pesquisa e Qualificação do Estado; Cleverson dos Santos Ferreira, secretário municipal de Trabalho e Inovação; Silvio Maurício Bezerra Geraldo, chefe do Núcleo Regional de Trabalho do Estado; Alessandra Bukarewicz, gerente da Agência SINE Paranaguá; Rodrigo Lupateli José, gerente regional de Educação do Sesi/Senai; Fernanda Silva C. Souza, coordenadora de Educação Profissional do Senai Paranaguá; Dirceu Pereira, diretor de Assuntos Sindicais da Secretaria de Trabalho e Inovação; Gustavo Hammoud, assessor; Álvaro Monteiro Campelo Filho, gerente de Políticas de Trabalho e Renda e Deisi Leal, agente da Sala do Empreendedor.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta

