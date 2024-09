Iluminação da BR-277 financiada pela Itaipu será entregue nesta segunda-feira

Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

Na próxima segunda-feira (2) será entregue a melhoria na iluminação pública da BR-277 na região de Foz do Iguaçu. A obra foi financiada pela Itaipu Binacional por meio de convênio com o Governo do Estado para implantação de iluminação pública viária com luminárias LED nos trechos urbanos da rodovia. Ao todo foram instalados 20 km de iluminação nos municípios de Foz do Iguaçu (quilômetros 719 a 730), Santa Terezinha de Itaipu (707 a 712) e São Miguel do Iguaçu (687 a 691).

O repasse inicial era de R$ 18.641.507,94, todo financiado pela Itaipu, mas o custo da obra foi menor, sendo concluída em R$ 9.748.546,72. A diferença será devolvida à Binacional. O convênio foi assinado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná e a execução ficou a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR).

Em Foz do Iguaçu, o trecho que passou pelas melhorias começa no bairro Três Bandeiras e vai até a cabeceira da Ponte da Amizade, incluindo algumas praças no percurso. Na sequência a mesma entrega será feita nos outros municípios que passarão a ser responsáveis pela operação e a manutenção das estruturas até o início das novas concessões rodoviárias, quando a responsabilidade passará para a concessionária que assumir o trecho da rodovia BR-277.

Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

Foram instalados 286 postes simples de 9 metros de altura, 370 postes duplos de 9 metros de altura, e 29 postes simples de 9 metros de altura fixados em barreira de concreto nos locais onde não há canteiro central. Os postes utilizam luminárias LED de 250 W, que substituem 229 luminárias do tipo LM-3, anteriormente em uso na rodovia.

Também foram executados 1.485 metros de travessia subterrânea por meio de método não destrutivo, com instalação de 153 caixas de passagem para a nova rede elétrica, entre outros serviços.