Imagem de Nossa Senhora do Rocio é recebida com homenagens no Porto de Paranaguá

Cortejo religioso emocionou trabalhadores em momento de manifestação de fé

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

O Porto de Paranaguá recebeu, na sede administrativa e no cais, a visita da imagem de Nossa Senhora do Rocio. A imagem da Padroeira do Paraná percorreu os diversos departamentos do Palácio Taguaré na tarde desta sexta-feira (14).

“As bênçãos permitem que a gente siga evoluindo, progredindo cada vez mais. Afinal, a padroeira do Paraná também é a padroeira do nosso Porto”, declarou o diretor Empresarial da Portos do Paraná, Felipe Gama.

O bispo de Paranaguá, Dom Paulo Alves Romão, acompanhado do reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, padre Dirson Gonçalves, e de outros religiosos, conduziu uma pequena cerimônia com a bênção dos crachás dos funcionários, pães e medalhas. “Levar a imagem de Nossa Senhora do Rocio no trabalho é abençoar as pessoas que trabalham aqui, este lugar que é tão importante para o nosso país”, declarou o sacerdote.

A assessora de Planejamento Estratégico da Portos do Paraná, Renata Aguiar, foi uma das colaboradoras que fez fotos com a Santa. Segundo ela, N. S. do Rocio é responsável por muitas bênçãos ao longo da vida. “Uma graça muito importante foi dada para o meu filho, que foi aprovado no vestibular de medicina e está se formando ano que vem”, afirmou Renata.

Devoção e respeito

A imagem peregrina saiu do Palácio Taguaré em carreata até a Guarda Portuária, passou pelo Palácio Dom Pedro II e seguiu até o cais. “Já é o sétimo ano que faço a visita com a Santa e é sempre um momento especial. Principalmente quando chegamos próximos dos navios”, declarou o reitor.

Exatamente às 15h, a imagem de Nossa Senhora do Rocio acessou o cais, postada sobre um andor instalado em uma viatura da Guarda Portuária, e foi saudada com apitos sonoros emitidos pelos navios ancorados. O cortejo percorreu o cais de ponta a ponta e, ao passar pelas embarcações, a salva de apitos se repetiu.

“Foi uma homenagem muito bonita que os capitães das embarcações fizeram à Padroeira. Mesmo aqueles que, talvez, não compartilham da mesma fé, respeitosamente fizeram a saudação. Agradecemos muito essa demonstração de carinho”, declarou o diretor de Operações Portuárias, Gabriel Vieira.

A última parada foi no costado do berço 219, onde portuários fizeram mais imagens para N. S. do Rocio.

História de fé

Por volta do século XVII, pescadores encontraram uma pequena imagem de Nossa Senhora flutuando nas águas da Baía de Paranaguá, no local conhecido como Rocio, palavra de origem espanhola que significa “orvalho”, símbolo da bênção divina.

Segundo a tradição, o achado milagroso aconteceu em um período de grandes dificuldades dos moradores da região. O surgimento inesperado da imagem foi interpretado como um sinal de proteção celestial. Os devotos construíram uma pequena ermida no local, onde passaram a se reunir para rezar e agradecer as graças alcançadas.

Aos poucos, a fama de Nossa Senhora do Rocio se espalhou pelo litoral e pelo interior, atraindo romeiros e peregrinos de todas as partes. Com o tempo, os relatos de milagres atribuídos à intercessão da Santa se multiplicaram. O reconhecimento oficial veio em 1977, quando Nossa Senhora do Rocio foi proclamada Padroeira do Estado do Paraná pelo Papa Paulo VI, a pedido do então arcebispo de Curitiba, Dom Pedro Fedalto.

Fonte: GCom Portos do Paraná