Incêndio atinge dois barcos em dois dias, em Pontal do Paraná

Vídeo: Redes sociais

Uma lancha pegou fogo na tarde deste domingo (2), no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná. Havia quatro pessoas a bordo, que não tiveram ferimentos.

A embarcação conseguiu chegar à praia e todos as pessoas desceram em segurança, com ajuda de um homem que estava em um jet ski. As moto aquáticas anda tentaram, em vão, combater o incêndio com jatos de água antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros apagaram o fogo, mas a embarcação ficou bastante destruída.

As causas do incêndio serão apuradas pela Capitania dos Portos.

Pescador

No dia anterior, sábado (1º), um pescador de Pontal do Paraná encontrou seu barco pela manhã na praia totalmente queimado. Segundo informações, ao lado da embarcação foi encontrado um cachimbo, supostamente utilizado para consumo de droga, o que também pode ter provocado o incêndio.

O pescador Eulálio Correia de Lima, conhecido como Lalaco, contou seu drama nas redes sociais. “Quando eu cheguei aqui, já estava o Corpo de Bombeiros, a polícia e só as cinzas. O prejuízo está aí. Já fizemos o boletim de ocorrência e a polícia está investigando”, contou;

O pescador pede ajuda da população para reformar o barco. A chave Pix, em nome de Eulálio é o número de seu telefone (41) 9 9995-1815,.