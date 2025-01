Morretes recebe carreta e recursos para Agência de Tecnologia e Inovação

Fotos: Willians Ferreira / Prefeitura de Morretes

Na manhã desta sexta-feira (24), a Praça dos Imigrantes, em Morretes, foi palco do lançamento oficial do projeto Carreta da Inovação, ação itinerante do Governo do Estado em uma parceria com a Prefeitura de Morretes.

Durante o evento, foi liberado um repasse de R$ 250 mil para a Agência de Inovação e Tecnologia de Morretes (Agitec), fortalecendo a estrutura e as ações do município na promoção de qualificação profissional, empreendedorismo e inclusão digital. A Agitec visa integrar setores como turismo, agricultura e sustentabilidade.

O evento contou com a presença de autoridades locais e estaduais, como o vice-governador Darci Piana e o Secretário de Estado da Inovação, Alex Canziani, além de lideranças regionais.

“Nós não podemos falar de inovação apenas nas grandes cidades, temos que levar a inovação para todos os municípios do Estado, e a Carreta da Inovação oportuniza exatamente isso. E nós começamos exatamente com Morretes, que apesar de ser uma cidade pequena já tem um belo trabalho voltado para a inovação”, disse Canziani.

“Com tecnologia, trabalho e determinação, Morretes se tornou pioneira ao criar a primeira agência de inovação do Paraná. Esse recurso permitirá ampliar nossas ações, promovendo oportunidades e capacitações que transformam a vida das pessoas. Agradeço o apoio de lideranças como o governador Ratinho Junior e o secretário Alex Canziani por acreditarem no potencial de nossa cidade,” destacou o prefeito Junior Brindarolli.

Com o repasse de R$ 250 mil, a Agitec continuará desenvolvendo ações estratégicas para potencializar o ambiente produtivo e social de Morretes, promovendo parcerias com o setor privado e ampliando o acesso à inovação e tecnologia.

“O nosso Litoral e Morretes estão vivendo um novo tempo. A prova disso é o Governo do Estado, em parceria com a nossa cidade, sempre presente e atuante,” concluiu o prefeito Junior Brindarolli.

Sobre a Carreta da Inovação

A Carreta da Inovação oferece oficinas, workshops e treinamentos em áreas como robótica, inteligência artificial e transformação digital, atendendo públicos de todas as idades. O veículo é equipado com sala de aula, computadores e outros recursos, criando um ambiente ideal para aprendizado e qualificação.

Morretes é a primeira cidade do estado a receber a carreta, que ficou até o domingo na cidade e seguirá para outros municípios do Litoral: