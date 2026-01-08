Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Mercado Barrageiro dez25-jan26 mob

Itaipu vai investir R$ 1,5 bilhão para promover a modicidade tarifária e beneficiar os consumidores em 2026

Redação
Medida garante que a usina siga como uma das fontes de energia mais competitivas do mercado regulado brasileiro
Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional fará aporte de US$ 285 milhões ao longo de 2026 — o equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão — para garantir a continuidade do valor vigente da tarifa de repasse de energia aos consumidores regulados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Com a medida, a tarifa de repasse permanecerá em US$ 17,66 por kW/mês até dezembro de 2026, mesmo valor praticado desde 2024. As sucessivas reduções de tarifa tornaram Itaipu uma das fontes de energia mais econômicas e estratégicas, contribuindo para a modicidade tarifária.

Até 2021, a tarifa de repasse da energia de Itaipu permaneceu estável, com média de US$ 27,86 por kW/mês. A quitação da dívida de construção da usina, concluída em 2023, permitiu uma redução expressiva do valor, da ordem de 27,4%. Para o período de 2024 a 2026, a tarifa foi fixada em US$ 17,66 por kW/mês, o que representa uma queda acumulada de cerca de 36,6% em relação ao patamar anterior.

“Os resultados demonstram que Itaipu é muito mais do que uma usina: é um instrumento estratégico do Estado brasileiro para garantir energia limpa, segurança operativa, tarifas justas e alívio concreto no bolso do cidadão”, afirmou o diretor financeiro executivo da Itaipu, André Pepitone.

Sala de Controle da Itaipu. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

A energia de Itaipu em 2025 atingiu o valor de R$ 221,30 por MWh, posicionando-se abaixo das usinas sob regime de cotas definidas pela Lei nº 12.783/2013, fixadas em R$ 222,59 por MWh, e significativamente inferior ao custo médio do Ambiente de Contratação Regulada (ACR) em 2025, estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em R$ 307,29 por MWh. A competitividade é ainda mais evidente quando comparada ao ACR médio projetado pela ANEEL para 2026, de R$ 342,71 por MWh, reforçando o papel de Itaipu como instrumento relevante de modicidade tarifária, previsibilidade e estabilidade do portfólio das distribuidoras.

Na análise dos contratos firmados em leilões de energia realizados nos últimos dez anos pela CCEE, o desempenho é ainda mais expressivo: em 2025, o custo da energia de Itaipu ficou 33,5% abaixo da média dos leilões, que foi de R$ 362,20/MWh.

André Pepitone. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

Além do fator preço, Itaipu atua como pilar de estabilidade para o Sistema Elétrico Brasileiro. Itaipu gera energia exatamente onde ela é mais necessária: no Sudeste, região que concentra o maior consumo de eletricidade do país. Enquanto o Norte e o Nordeste têm hoje grande oferta de energia, especialmente de fontes como o sol e o vento, Itaipu ajuda a manter o equilíbrio do sistema elétrico nacional ao reforçar o abastecimento no Sudeste.

Com o crescimento da energia eólica e solar no país, a usina passou a ter um papel ainda mais relevante: garantir a segurança do sistema. Itaipu consegue aumentar sua geração rapidamente nos horários de maior demanda, como no fim da tarde, quando o sol se põe, ajudando a evitar oscilações e assegurando que a energia continue chegando com confiabilidade às casas, ao comércio e à indústria.

A tarifa a ser adotada a partir de 2027 dependerá de consenso binacional, respeitando o Tratado de Itaipu. As negociações da revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu foram retomadas pelas chancelarias de Brasil e Paraguai. O governo brasileiro defende a continuidade da redução tarifária, especialmente após a quitação da dívida de construção da usina em 2023. Qualquer alteração somente poderá ser implementada mediante consenso entre os dois governos.

Sobre a Itaipu

A Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, com uma produção acumulada de 3,1 bilhões de megawatts-hora (MWh). Atualmente, responde por cerca de 7% da eletricidade consumida no Brasil e 78% no Paraguai.

Redação
Leia também
Paraná

Itaipu produz mais de 72 milhões de MWh em 2025, o suficiente para abastecer o planeta por um dia

Paraná

Turismo Itaipu fecha 2025 com mais de meio milhão de visitantes

Guaraqueçaba

Itaipu Mais que Energia beneficia cerca de sete mil pessoas em Guaraqueçaba

Guaraqueçaba

Guaraqueçaba recebe R$ 4,3 milhões da Itaipu Binacional para turismo e sustentabilidade

Paraná

Pesquisa traça perfil e percepção dos visitantes do Turismo Itaipu

Paraná

Observatório do Turismo aponta crescimento de 13,4% nos desembarques em Foz do Iguaçu em 2026