Inscrição para concurso da Câmara de Pontal começa nesta segunda (3)

A Câmara Municipal de Pontal do Paraná publicou o edital do concurso público com seis vagas de início imediato mais cadastro de reserva. As inscrições começam nesta segunda-feira (3) e vão até o dia 27 de junho.

As taxas são de R$ 60 para os cargos que exigem ensino fundamental, de R$ 65 para de ensino médio e de R$ 75 para as de nível médio com curso profissionalizante.

As vagas de início imediato são para os cargos de auxiliar administrativo (3), operador de áudio e vídeo (1), técnico administrativo (1) e técnico de Informática (1). Ainda será formado cadastro de reserva para auxiliar administrativo e técnico legislativo.

Os salários básicos para uma jornada semanal de 40 horas

Auxiliar Administrativo: R$ 2.062,67

Auxiliar Legislativo: R$ 2.062,67

Operador de Áudio e Vídeo: R$ 2.500,00

Técnico Administrativo: R$ 2.985,44

Técnico em Informática: R$ 2.985,44

Técnico Legislativo: R$ 2.985,44

As provas serão realizadas no dia 14 de julho e consistirá em questionários de múltipla escolha, abordando conhecimentos gerais e específicos.

A inscrição deve ser feita no site da Fundação Fafipa, contratada para a realização do concurso. É importante não deixar para a última hora, garantindo que sua inscrição seja processada com sucesso.

Inscrição: de 3 a 27 de junho

Site da Fafipa