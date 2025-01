Inscrição para patrocínio da Itaipu a feiras municipais termina na 6ª

Fespop em Santa Terezinha | foto: Divulgação

As entidades sem fins lucrativos que ainda não se inscreveram para concorrer ao edital de concessão pública de patrocínio da Itaipu Binacional, voltado para feiras e exposições municipais vinculadas a aniversários dos municípios, têm até sexta-feira (31), às 18h, para participar do processo.

As inscrições podem ser feitas na internet, no endereço www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios. Ali, as proponentes terão acesso a todas as informações do edital. O recurso destinado a essa categoria é de R$ 3,5 milhões.

Para se inscrever, as entidades precisam ter no mínimo 12 meses de constituição. Os critérios para aprovação dos pedidos e o valor que caberá a cada projeto dependerão do potencial de comunicação do evento e de outros parâmetros de avaliação disponíveis no edital. “Vale lembrar que municípios são entidades de direito público sem fins lucrativos e, portanto, também podem se inscrever no edital”, esclarece o gerente interino da Gestão da Comunicação Social de Itaipu, Yuri Vieira Perez.

As ações deverão ser desenvolvidas dentro da área de ação prioritária da Itaipu, que compreende os 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul, totalizando uma área de 200 mil quilômetros quadrados e 11 milhões de habitantes.

A gestão de patrocínios pede que as proponentes façam a leitura do edital e assistam aos vídeos disponíveis na internet, pois eles são essenciais para que o projeto submetido atenda às regras.

Desde o final do ano passado, a Itaipu abriu três editais de concessão de seleção pública de patrocínio. O primeiro deles foi exatamente o de esportes (R$ 3,5 milhões); o segundo, para cultura (R$ 3 milhões); e o terceiro para feiras e exposições (R$ 3,5 milhões).

Essas ações da Itaipu estão vinculadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de número 3 (Saúde e Bem-estar), 4 (Educação de Qualidade), 10 (Redução das Desigualdades) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). Saiba mais sobre os ODS em www.itaipu.gov.br/responsabilidade-social/agenda-2030.