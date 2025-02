Itaipu recebe 446 propostas para patrocínio de feiras e exposições

O edital de patrocínio de seleção pública da Itaipu Binacional voltado para feiras e exposições vinculadas a aniversários de municípios recebeu 446 propostas.

O resultado com as proponentes contempladas será divulgado até o dia 28 deste mês no site da Itaipu, no endereço www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios. Os recursos para essa modalidade somam R$ 3,5 milhões.

Fespop, em Santa Terezinha de Itaipu | foto: Divulgação

Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, “a seleção pública de patrocínio tem um impacto positivo muito grande em toda a sociedade”. Ele destaca alguns desses aspectos sociais e econômicos, como o fomento à cultura, à inclusão, ao esporte e ao desenvolvimento sustentável, entre outros. “É sempre importante agregar à imagem de Itaipu projetos que fazem a diferença na vida das pessoas”, reforça.

Todas as propostas estão sendo analisadas dentro dos critérios de seleção, conforme prevê a regra. São levados em consideração o potencial de comunicação envolvido, com público e contrapartidas; gratuidade das ações; e ações efetivas promovidas pela entidade que solicita o patrocínio nas áreas de equidade de gênero, cor, etnia, idade, orientação sexual e capacidade física ou mental e o potencial de replicação do projeto a ser patrocinado.

Calendário:

Inscrição De 01/01/2025 a 31/01/2025 Seleção e divulgação do resultado final Até 28/02/2025 Celebração do Termo de Patrocínio Conforme cronograma de execução das ações selecionadas Execução da ação Início a partir de 01/04/2025 e não superior a 7 (sete) dias Prestação de contas Até 60 (sessenta) dias após o término de execução da ação

Novo edital de esportes

Em relação aos patrocínios de seleção pública, a Itaipu tem mais uma boa notícia. Até o final do primeiro semestre de 2025 está previsto o lançamento de um segundo edital voltado para ações esportivas, que vão acontecer em 2026.

“Portanto, é importante que as entidades interessadas em participar acompanhem, com frequência, nesse mesmo endereço na página da empresa (www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios) a abertura das inscrições”, diz o gerente interino da Gestão de Comunicação Social, Yuri Viera Perez.

Como participar

As entidades, sem fins lucrativos, devem ter no mínimo 12 meses de constituição. A aprovação dos pedidos e o valor que caberá a cada projeto dependem do potencial de comunicação do evento e de outros quesitos de avaliação, disponíveis no edital.

As ações deverão ser desenvolvidas dentro da área de atuação prioritária da Itaipu, que compreende os 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul, totalizando uma área de 200 mil quilômetros quadrados e 11 milhões de habitantes.

Três editais de seleção pública

Desde novembro do ano passado, três editais de seleção pública de patrocínio foram abertos pela Itaipu. O primeiro deles foi voltado para esporte (R$ 3,5 milhões); o segundo, para cultura (R$ 3 milhões); e o terceiro, para feiras e exposições (R$ 3,5 milhões).

Centralização

Com os novos editais, a proposta é centralizar os pedidos de patrocínio em períodos específicos, otimizando a gestão e a alocação de recursos. Esta medida permite maior controle sobre a prestação de contas e garante que os investimentos estejam alinhados aos objetivos estratégicos da empresa.

Objetivos

Apoiada em sua missão de gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico, sustentável, no Brasil e no Paraguai, a Itaipu tem como objetivo do lançamento dos editais de seleção pública fortalecer as organizações sociais e suas causas, por meio do apoio às ações e iniciativas com potencial de inovação, transformação social e ambiental, preservação do patrimônio histórico, cultural e turístico, promoção e desenvolvimento das parcelas da população em situação de vulnerabilidade e risco social, promovendo a segurança hídrica, energética e o desenvolvimento social.

As ações de patrocínio estão vinculadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de número 3 (Saúde e Bem-estar), 4 (Educação de Qualidade), 10 (Redução das Desigualdades) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). Saiba mais sobre os ODS em www.itaipu.gov.br/responsabilidade-social/agenda-2030.