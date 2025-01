Edital da Itaipu destina R$ 3,5 milhões para feiras municipais

Feira de Matinhos | foto: Divulgação

Desde o dia 1º de janeiro está disponível na página da Itaipu na Internet o edital de concessão pública de patrocínio voltado para feiras municipais. O recurso destinado a essa categoria é de R$ 3,5 milhões. As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro de 2025.

As entidades, sem fins lucrativos, precisam ter no mínimo 12 meses de constituição para participar e o evento deve possuir vínculo a aniversário de município ou data comemorativa.

Os critérios para aprovação dos pedidos e o valor que caberá a cada projeto dependerá do potencial de comunicação do evento e de outros critérios de avaliação disponíveis no edital. As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro.

As ações deverão ser desenvolvidas dentro da área de abrangência da Itaipu, que compreende os 399 municípios do Paraná e os 35 do Mato Grosso do Sul, totalizando uma área de 200 mil quilômetros quadrados e 11 milhões de habitantes.

A gestão de patrocínios pede que as proponentes façam a leitura do edital e assistam aos vídeos disponíveis, pois eles são essenciais para que o projeto submetido atenda às regras.

Períodos específicos

A proposta com os novos editais, este é o terceiro da modalidade de seleção pública seguido, é centralizar os pedidos de patrocínio em períodos específicos, otimizando a gestão e a alocação de recursos. Esta medida permite maior controle sobre a prestação de contas e garante que os investimentos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa.

O edital para feiras municipais está disponível na página www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios