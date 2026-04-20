Projeto “Elas por Elas” leva capacitação e incentivo ao empreendedorismo feminino a Eufrasina

Iniciativa da Prefeitura de Paranaguá promove autonomia, geração de renda e fortalecimento de vínculos entre mulheres da comunidade

Fotos: Fernanda Alves

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial (Semdir), através do Ponto de Atendimento à Mulher (PAM), realizou na última quinta-feira (16), a abertura do projeto Elas por Elas na comunidade marítima “Ilha de Eufrasina”.

A iniciativa contempla uma série de ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, com foco na capacitação, geração de renda, autonomia e valorização das mulheres da comunidade. Nesta primeira etapa, o projeto contou com a parceria do Projeto Mulheres de Fibra, que levou um curso de aproveitamento da bananeira para as participantes da comunidade.

A ação também teve o apoio da Marinha do Brasil, por meio do Projeto Marinha Itinerante, ampliando o alcance das atividades e o suporte às moradoras.

A aula foi ministrada pela artesã Selma Leite, moradora na Ilha de Eufrasina, que compartilhou conhecimentos e técnicas com as participantes.

De acordo com a secretária Carolina Miranda, a formação representa um importante passo para o fortalecimento das mulheres da região. “Essa formação é de extrema relevância, pois possibilita o compartilhamento de aprendizados, a troca de experiências, a inclusão produtiva e o estímulo ao empreendedorismo feminino, para que essas mulheres possam romper ciclos de vulnerabilidade e de violência. Além disso, promove o fortalecimento de vínculos entre elas, para que, juntas, possam somar esforços e impulsionar a transformação social que todos nós esperamos”, destacou.

Moradora na comunidade, Zenair Viana Machado ressaltou a importância da iniciativa para a comunidade. “Moro aqui praticamente desde que nasci. É um lugar maravilhoso, e todo mundo que vem aqui quer voltar. Hoje, tivemos a oportunidade de iniciar o curso da bananeira, e eu achei muito bom. Acredito que isso vai gerar uma renda a mais para as mulheres daqui”, afirmou.

Zenair também agradeceu aos envolvidos na ação e reforçou o convite para as próximas atividades. “Quero agradecer a todos que vieram e participaram, ajudando a gente. Tenho certeza de que é uma ótima iniciativa para as mulheres da ilha. E quem não pôde vir pode participar na próxima quinta-feira. Será muito bem aproveitado”, completou.

O projeto Elas por Elas seguirá com novas etapas, ampliando o acesso das mulheres de Eufrasina a oportunidades de capacitação e fortalecimento social.

Eufrasina é, tradicionalmente, chamada de ilha porque seu acesso é feito exclusivamente pelo mar, mas está localizada no continente, na margem norte da Baía de Paranaguá.

Redação do Correio com informações da PMP / jornalista: Andressa Urbick