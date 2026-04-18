Escola do Mar na Ilha das Cobras inicia cursos sobre o turismo no Litoral do Paraná

A agenda começa na quarta-feira (22) com aulas práticas para 30 estudantes do curso técnico em Turismo do Colégio Estadual Professor Vidal Vanhoni, em uma imersão com profissionais da área voltada ao turismo sustentável

Foto: Setu

A Escola do Mar, recém-inaugurada no Parque Estadual Ilha das Cobras, em Paranaguá, inicia na próxima semana uma programação de atividades pedagógicas voltadas a estudantes da rede estadual e profissionais da região. O objetivo é promover a formação prática e a qualificação profissional, aliadas ao desenvolvimento do turismo sustentável e à valorização do território de Paranaguá, por meio da integração entre educação, setor público e mercado.

A iniciativa intitulada “Descubra Paranaguá” é realizada pelo Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná (SETR), com a Secretaria do Turismo do Paraná (SETU), contando também com respaldo técnico do Instituto Água e Terra (IAT) .

A agenda começa na quarta-feira (22) com aulas práticas para 30 estudantes do curso técnico em Turismo do Colégio Estadual Professor Vidal Vanhoni, em uma imersão com profissionais da área voltada ao turismo sustentável. Na sexta-feira (24), será realizada a capacitação de merendeiras de 15 colégios da rede estadual de ensino, com orientação de nutricionistas e foco no aperfeiçoamento das atividades diárias.

“A ideia é transformar a aprendizagem em experiência prática, conectando estudantes e profissionais às oportunidades reais do turismo e impulsionando o desenvolvimento sustentável de Paranaguá, com geração de renda, valorização do território e protagonismo local”, destaca o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

A programação segue até o início de maio, com a apresentação de projetos de 60 estudantes na área de turismo. Entre as ações práticas, a iniciativa prevê a criação de rotas turísticas e gastronômicas voltadas à valorização do território e à inserção dos alunos no mercado de trabalho.

INFRAESTRUTURA – Pensada para tirar o aprendizado do papel e levar para a prática, com espaços que permitem vivências reais no próprio território do Parque Estadual Ilha das Cobras, a Escola do Mar oferece cozinha pedagógica, salas de aula, auditório e estrutura profissional para atividades práticas.

“Estamos falando de uma estrutura moderna e completa, instalada em um cenário único no Parque Estadual Ilha das Cobras, que eleva o padrão da educação profissional ao oferecer condições reais para que o aprendizado aconteça na prática, com qualidade e conexão direta com o território”, afirma Roni Miranda.

Entre mobiliário, utensílios de cozinha, equipamentos e transporte por meio de embarcações, a Seed-PR investiu R$ 160 mil. Além disso, por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), foram destinados mais R$ 183 mil para a aquisição de utensílios, mobiliário em inox, equipamentos, mesas e cadeiras, destinados às salas de aula e ao auditório.

O projeto contou com um investimento de R$ 10 milhões, viabilizado por órgãos como a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, a Secretaria da Educação, Sanepar e Copel. A nova infraestrutura inclui adequações nas edificações, instalações elétricas, saneamento básico e mobiliário pedagógico moderno, garantindo segurança e conforto para os visitantes e alunos.

O projeto abrigado na Ilha das Cobras incluiu melhorias tecnológicas de baixo impacto ambiental. Foram destinados R$ 1,1 milhão para adequação da rede de água e implantação de jardins filtrantes para tratamento de esgoto, além de R$ 5,3 milhões para ampliação da rede elétrica, que agora conta com sistema de energia solar e gerador de backup.

A Sanepar e a Copel foram responsáveis por esses investimentos, que garantem a sustentabilidade da unidade e a preservação do parque estadual.

INSCRIÇÕES – Os interessados podem fazer suas inscrições para o curso de Bases da Cozinha (60h) a partir de 27/04 pelo site www.educacao.pr.gov.br As aulas ocorrerão quatro vezes por semana, com atividades teóricas e práticas subsidiadas pelo Programa Senac de Gratuidade.

SOBRE O PARQUE ESTADUAL ILHA DAS COBRAS – Localizada na Baía de Paranaguá, a Ilha das Cobras possui 52 hectares de Mata Atlântica e abriga um importante ecossistema costeiro. O espaço já teve diferentes usos e, após a renovação do termo de cessão com a União em 2019, foi transformado em polo de educação ambiental e desenvolvimento sustentável no Litoral.

A operação da Escola do Mar será gerida pelo IAT, que contará com uma equipe especializada de 10 profissionais para atividades educativas, pesquisas científicas e treinamentos. Para apoiar o funcionamento, estão previstas contratações de gestores, recepcionistas e vigias florestais.