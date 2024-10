Inscrições para guarda-vidas civil na Ilha do Mel encerram hoje

Foto: Corpo de Bombeiros do Paraná

Encerram nesta sexta-feira (4), as inscrições para o teste seletivo do curso de Guarda-Vidas Civil Voluntário para os interessados para participar dos exames na Ilha do Mel (Paranaguá) e em Paranavaí, no Noroeste.

Em outras localidades (Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina e Umuarama), as inscrições abrem no dia 21 de outubro e vão até 3 de novembro.

Os voluntários são submetidos a um exame de capacidade física, com testes de nado livre de 200 metros, e de resistência, em que os concorrentes devem intercalar corridas de 500 metros com natação de outros 500 metros no menor tempo possível.

Os testes são divididos entre as modalidades “Águas abertas”, em que as provas acontecem no mar, e “Águas interiores”, em que as provas são realizadas em rios.

O concurso tem 145 vagas abertas. Após a conclusão do curso, eles estão aptos a atuar na companhia de militares na função de guarda-vidas.

Os selecionados vão atuar no apoio aos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros durante o verão no Litoral e no interior do Paraná. Neste período, eles receberão uma ajuda de custo de R$ 165,00 por dia.

Cronograma de provas e locais

Ilha do Mel: Inscrições de 19/09/2024 a 04/10/2024

Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes, Antonina e Umuarama: Inscrições de 21/10/2024 a 03/11/2024

Exame de Capacidade Física na Ilha do Mel: Dia 11/10/2024

Exame de Capacidade Física Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba: 1ª Chamada – Dia 09/11/2024; 2ª Chamada – Dia 17/11/2024

Exames de Capacidade Física em Antonina e Morretes: 1ª Chamada – Dia 09/11/2024; 2ª Chamada – Dia 17/11/2024

Acesse o edital aqui. Faça a inscrição aqui.

Testes físicos para curso de guarda-vidas militar

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Nesta quarta-feira (2), Corpo de Bombeiros Militar do Paraná começou a bateria de testes de aptidão física para uma nova turma de guarda-vidas militares. As provas físicas vão definir quais bombeiros militares estão aptos para participar do curso interno de capacitação para salvamentos aquáticos.

Ao todo, mais de 140 bombeiros da corporação disputam 30 vagas para o curso, que habilita os militares a trabalharem como guarda-vidas no Litoral e nas praias de água doce do Estado. A iniciativa faz parte dos preparativos para o atendimento à população durante o verão 2024-2025.

Nesta quarta-feira, foram ealizados os Testes de Aptidão Física (TAF), em que os militares são submetidos a provas de corrida, agilidade e força. As provas são realizadas simultaneamente na Academia do Guatupê em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba; em Cascavel, no Oeste do Paraná, e em Londrina, no Norte.

No dia 15 de outubro, os bombeiros que passarem nesta primeira prova fazem o Teste de Habilidades Específicas (THE), que atestam as capacidades de natação e mergulho.

Os 30 bombeiros militares com melhores desempenhos se tornam aptos para fazer o curso de formação de guarda-vidas. A capacitação tem 600 horas, com aulas práticas e teóricas, além de um período de estágio no Litoral.

“Aqueles que se formarem se juntam aos demais bombeiros militares que já passaram pela capacitação e podem trabalhar como guarda-vidas em postos nas praias do Estado”, disse o primeiro-tenente Marxoel Ferreira de Almeida, chefe da Seção de Concursos da Escola Superior de Bombeiro Militar.