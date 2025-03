Interdição da Estrada da Graciosa é cancelada por causa das chuvas

Foto: Correio do Litoral

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que, devido às condições climáticas, os serviços previstos de sinalização horizontal da Estrada da Graciosa para esta semana foram cancelados.

As equipes de trabalho não puderam iniciar as atividades nesta terça (11) e quarta (12) devido à elevada umidade da pista, que comprometeria a aderência da tinta ao pavimento poliédrico. E com a previsão de chuvas pelos próximos dias, ficou decidido adiar os serviços até as condições melhorarem.

O DER informa que fará nova divulgação dos horários de interdição de tráfego de veículos, assim que uma nova programação for definida.

Os serviços serão realizados do km 8 ao km 16, com pintura de linhas no eixo e bordo no trecho de pavimento poliédrico, que exige equipamentos específicos devido às dimensões reduzidas da pista e grande volume de curvas fechadas, tendo também um tempo maior de secagem da tinta.