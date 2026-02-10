Itaipu dobra capacidade de pavilhão da agroindústria familiar no Show Rural 2026



Inauguração foi na manhã de abertura da feira, nesta segunda-feira (9). O novo pavilhão amplia área de comercialização para pequenos produtores e fortalece o desenvolvimento rural sustentável

Foto: William Brisida/Itaipu

Para a produtora de queijos artesanais de Cascavel, Talita Kessia da Silva, o novo Pavilhão da Agroindústria Familiar no Show Rural Coopavel significa mais conforto térmico. “Nós que assamos o queijo sofríamos muito, porque o calor era intenso. Agora, com o novo barracão, ficou excelente”, comemorou. Já para o casal de produtores rurais de Cantagalo, Ordilei Dufek e Solange Liller, expondo pela primeira vez, o novo local já significa boas vendas e a confiança de que o negócio irá prosperar. “A gente se encorajou a produzir mais. Além disso, tivemos bastante contato com pessoas interessadas em comprar depois da feira, como empórios e outros parceiros. Aqui é uma vitrine para o pequeno produtor”, explicou Ordilei.

Talita Kessia, produtora de queijo. Foto: Jean Pavão/Itaipu

Essas e outras histórias de cada um dos 80 expositores no Pavilhão compuseram o clima de otimismo na cerimônia de abertura do novo Pavilhão da Agroindústria Familiar no Show Rural Coopavel 2026. O evento, na manhã de segunda-feira (9), destacou o compromisso firmado pela Itaipu Binacional na edição anterior da feira e marcou um avanço significativo no suporte aos pequenos produtores do Paraná.

Fernanda Machiaveli. secretária executiva do MDA | Foto: William Brisida/Itaipu.

A secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, representou o ministro Paulo Teixeira e destacou a importância do espaço, viabilizado por políticas públicas como crédito rural, compras institucionais e assistência técnica, esta última fornecida pela binacional. A secretária celebrou o fato de a Itaipu oferecer assistência técnica para várias propriedades da agricultura familiar. “Isso permite aumento da produção e mostra a potência da agricultura familiar do Paraná na produção de alimentos saudáveis, diversificados e de qualidade.”

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, concorda. “Tudo isso é uma maneira de aumentar a produtividade, produzir comida boa e livre de agrotóxicos para as famílias da cidade e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade da alimentação de quem vive no campo”, explicou o diretor.

Com um aporte financeiro de R$ 1,7 milhão, a nova estrutura de 950 metros quadrados de concreto pré-moldado e telhas térmicas foi integrada à área já existente. Com a expansão, o espaço total destinado à categoria salta de 450 para 1.400 metros quadrados, permitindo que o número de expositores cresça de 45 para 87 feirantes nesta edição.

Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu | Foto: William Brisida/Itaipu

Foco em sustentabilidade e renda

A ampliação do pavilhão não é apenas uma obra física, mas uma ação estratégica de inclusão produtiva e fortalecimento das cadeias da agricultura familiar. O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, lembrou que, ao ser ratificado, o acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, irá exigir produtores rurais preparados para atender as demandas do novo mercado. “Com esse acordo, há necessidade de que os produtores também se especializem cada vez mais, ou seja, se qualifiquem, tanto do ponto de vista gerencial, mas também do ponto de vista da produção”, explicou o diretor.

O projeto do novo pavilhão contou com a parceria da Cooperativa Agroindustrial de Cascavel (Coopavel); do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA); da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep); e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). Além da construção do novo bloco, a estrutura antiga passou por melhorias, incluindo a substituição da cobertura por telhas sanduíche para garantir maior conforto térmico.

Segurança alimentar

Durante o evento, houve a entrega de um veículo para a Cooperativa de Produção e Comercialização da Reforma Agrária e Agricultura Familiar (Copcraf). A cooperativa foi contemplada, por meio do Edital 01/2024 do Programa Itaipu Mais que Energia, com equipamentos e uma van para o transporte e a logística de sua produção. Além disso, a Copcraf irá receber assistência técnica da Itaipu por meio do Convênio Semeando Gestão.

A coordenadora da Copcraf, Isoleide Rodrigues, representou o presidente da cooperativa, Wilmar Steinmetz. Ao receber a van e os equipamentos, ela destacou a importância de uma logística eficiente para que o desenvolvimento chegue ao consumidor e agradeceu à Itaipu pelo apoio.

Segundo Enio Verri, “isso é o reconhecimento do papel estratégico da cooperativa na promoção da segurança alimentar, na geração de renda e na melhoria das condições de vida de famílias em situação de vulnerabilidade”.

Estiveram presentes no evento o diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo; o diretor-presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza; o presidente da Fetaep, Alexandre Leal dos Santos; a superintendente do MDA no Paraná, Leila Klein, entre outras autoridades.