Itaipu e Parquetec instalam Núcleo de Cooperação Socioambiental no Litoral nesta quinta-feira

Governo Federal, Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec anunciam na quarta-feira (11), em Curitiba, a criação oficial de 20 núcleos que cobrirão 434 municípios no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul, a área de atuação prioritária da usina. O Núcleo de Cooperação Socioambiental do Litoral terá sua primeira reunião já nesta quinta-feira (12).

A iniciativa, parte do programa Itaipu Mais que Energia, é baseada na metodologia de governança participativa e reunirá diversas instituições em busca de soluções coletivas no território para desafios atuais, como as mudanças climáticas.

Os núcleos estão sendo constituídos por representantes de municípios, universidades, movimentos sociais, organizações cooperativas e empresas, entre outros. A expectativa é que cada núcleo se reúna bimestralmente, online ou presencialmente.

O lançamento, no Auditório de Administração da Universidade Federal do Paraná (UFPR), deve contar com a presença do diretor do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marcos Sorrentino. Também participarão o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri; o diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo; o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, entre outras autoridades.

No mesmo evento será realizada a reunião técnica inaugural de dois núcleos: o de Curitiba e Região Metropolitana, e o do Sudeste Paranaense. Este será o primeiro encontro presencial desta agenda inicial, que termina em 25 de outubro em Dourados (MS). No sul de Mato Grosso do Sul, será criado um núcleo, enquanto os 19 restantes cobrirão o território paranaense.