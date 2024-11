Itaipu faz apresentação do edital para organizações sociais: assista

Vídeo explica o objetivo do edital de R$ 400 milhões e orienta como cadastrar as propostas

Profissionais da Itaipu Binacional fizeram uma apresentação on-line ao vivo, na tarde desta quinta-feira (28), detalhando o novo edital do programa Itaipu Mais que Energia, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Os recursos são destinados a projetos de organizações sociais de todos os 399 municípios do Paraná e a 35 do estado do Mato Grosso do Sul.

Por cerca de 1h50 de transmissão no canal da Itaipu no Youtube, foram explicados detalhes do edital, sua abrangência e seu objetivo, além de um tutorial sobre como cadastrar as propostas. O vídeo teve mais de 3 mil visualizações ao vivo e pode ser conferido no Canal da Itaipu no Youtube.

O tutorial on-line estava previsto no cronograma do edital. No próximo dia 4 de dezembro, das 14h às 16h, haverá um novo treinamento on-line, desta vez sobre o cadastro de propostas no Sistema Bússola. Serão aceitas propostas até as 18h do dia 20 de janeiro de 2025. A divulgação das propostas classificadas será em 22 de abril de 2025. O cronograma e outras informações estão disponíveis na página da Itaipu https://www.itaipu.gov.br/itaipu-mais-que-energia-edital-2.

O diretor de Coordenação, Carlos Carboni, deu as boas-vindas lembrando a importância de apoiar as entidades que prestam um grande serviço à sociedade. “Temos certeza de que teremos projetos de muita qualidade. Por meio do edital, faremos grandes parcerias que vão fortalecer os núcleos de cooperação socioambiental nos permitindo acompanhar a evolução das ações ambientais nos 20 territórios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Projetos sociais

O novo edital foi lançado no dia 22 de novembro, em uma solenidade em Foz do Iguaçu. Serão R$ 400 milhões destinados para atender projetos de organizações sociais, atingindo mais de meio milhão de pessoas em vulnerabilidade social, como população de baixa renda, pessoas com deficiência, povos originários, população afrodescendente, assentados da reforma agrária, entre outros.

Ele está distribuído em quatro eixos: conservação da biodiversidade, desenvolvimento comunitário, produção sustentável e saúde e bem-estar social, que abrangem 13 linhas de atuação, como educação, esporte e cultura, economia solidária, segurança alimentar, viveiros florestais, entre outros.

O objetivo do edital é identificar e promover iniciativas que gerem impactos positivos significativos nas comunidades, enfrentando desafios como mudanças climáticas, segurança hídrica e energética e desenvolvimento social, alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), à Agenda 2030 e às políticas federais. Espera-se que mais de mil propostas sejam apresentadas.