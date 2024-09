Itaipu leva experiência em ações sustentáveis para ONU

Enio Verri na COP28, em dezembro de 2023. Foto: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional, maior produtora de energia limpa e renovável do mundo e referência global em iniciativas socioambientais, estará presente em uma série de reuniões de alto nível em Nova Iorque a partir de quinta-feira (19), reforçando seu protagonismo com o desenvolvimento sustentável.

A Binacional participará de reuniões do Pacto Global, iniciativa da ONU que visa engajar empresas e organizações ao redor do mundo a adotarem políticas sustentáveis e socialmente responsáveis; e da Cúpula do Futuro, que antecede a Assembleia Geral da ONU. A Cúpula vai reunir chefes de Estado e governo dos 193 Estados-membros da ONU, representantes da sociedade civil, pesquisadores, setor privado e juventude, e tem a finalidade de repensar a governança global e propor consensos sobre o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

A Itaipu será representada pelo diretor-geral brasileiro, Enio Verri, que estará na comitiva do Brasil na abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU, na terça-feira (24). Também participam das reuniões de alto nível a assistente da Diretoria-Geral Brasileira Silvana Vitorassi e a chefe do escritório da empresa em Brasília, Lígia Soares.

Secretário-geral da ONU discursa na abertura da 78ª sessão da Assembleia Geral, em setembro de 2023. Foto: ONU/Cia Park

Verri explicou que o objetivo é compartilhar, nas reuniões multilaterais, a experiência da Binacional em iniciativas que integram geração de energia e responsabilidade socioambiental. “A Itaipu vai muito além da produção de energia limpa e renovável, temos uma história de excelência, reconhecida globalmente, em termos de inovação em práticas sustentáveis e programas socioambientais”.

Ele ressaltou que a Itaipu já plantou mais de 28 milhões de árvores nativas, cuidando de quase 100 mil hectares de florestas ao longo do Rio Paraná, recuperou e preservou mais de 50 espécies de animais da fauna silvestre e vai recuperar mais de 9 mil nascentes. Além disso, em 2023 a usina contabilizou saldo positivo de aproximadamente 3 milhões de toneladas de CO2 não emitidos na atmosfera.

Segundo o diretor, os recentes eventos climáticos extremos são um alerta de que os cuidados com o meio ambiente não podem ser desprezados e as ações de mitigação das mudanças climáticas são urgentes. “Como disse o presidente Lula, chegou a hora de agir. Se não houver uma política ambiental que integre todo o planeta, pois não adianta apenas um país atuar isoladamente, o mundo todo corre risco de ser destruído”, alertou.

A comitiva ainda levará às reuniões da ONU as inciativas da Itaipu que refletem comprometimento do governo brasileiro com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A usina promove ações conectadas não apenas aos ODS 6 e 7, de energia limpa e conservação da água, mas todos os 17 objetivos da Agenda 2030.