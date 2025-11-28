Itaipu Parquetec e Ministério Público terão ações conjuntas em tecnologia  

Acordo estabelece colaboração para o desenvolvimento institucional tecnológico, com ênfase na segurança hídrica, proteção ao meio ambiente, modernização administrativa e aplicações de novas tecnologias em prol do interesse público

Fotos: Ricardo Machado/Itaipu Parquetec

O Itaipu Parquetec e o Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) firmaram, nesta última quinta-feira (27), Protocolo de Intenções que formaliza uma ampla agenda de cooperação institucional. O acordo tem como objetivo promover o intercâmbio de informações, a troca de conhecimentos, a realização de estudos e a execução conjunta de diversas iniciativas estratégicas.

O documento prevê a realização de reuniões, grupos de trabalho, oficinas, visitas técnicas, capacitações e outras ações conjuntas ao longo de dois anos e meio. Entre os principais eixos de cooperação estão o fortalecimento do desenvolvimento institucional, a promoção da inovação e da modernização administrativa, o aprimoramento de sistemas e serviços públicos, a proteção ambiental com foco em segurança hídrica, climática e desmatamentos, o monitoramento e a segurança de barragens, além do uso de tecnologias aplicadas ao interesse público.

Também foram definidas áreas prioritárias para atuação conjunta, como a troca de conhecimentos em gestão energética, transição energética e sustentabilidade, cooperação técnica em metodologias BIM para fiscalização e gestão de obras públicas e estudos e cooperação em segurança cibernética, governança de TI, infraestrutura digital e proteção de dados.

O diretor superintendente do Itaipu Parquetec, professor Irineu Colombo, destacou o entusiasmo com o início da parceria e reforçou o compromisso da instituição em contribuir com soluções tecnológicas para o interesse público. “É uma parceria que começa agora, um instrumento mais geral, mas que amplia o fortalecimento da nossa missão de contribuir com o Paraná e com o Brasil. Estou bastante entusiasmado com a possibilidade de mostrar ao restante do país que aqui temos instrumentos capazes de apoiar o Ministério Público. A soma de esforços, de conhecimento, de interação e cooperação é fundamental. Contem com o Itaipu Parquetec nessas ações que identificamos para o plano de trabalho e em outras iniciativas também”, afirmou.

O procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, ressaltou que a responsabilidade social e ambiental é um compromisso compartilhado. “Nós temos a obrigação de zelar pela nossa população todos os aspectos, entre eles, também os ambientais. Juntamos a atribuição do Ministério Público e a tecnologia, expertise e a ciência do Itaipu Parquetec para que nós possamos cumprir esse objetivo. Essa parceria vai render frutos imediatos, não só para o Paraná, mas para o Brasil”, afirmou.

MP em Movimento

A assinatura integrou a programação do MP em Movimento no Oeste do Paraná, iniciativa transfere temporariamente a atuação da Procuradoria-Geral de Justiça para diferentes sedes do Ministério Público no Paraná. A ação, que tem como objetivo de fortalecer o diálogo com parceiros estratégicos em todo o Estado em busca de soluções efetivas para questões que impactam a população, ocorre de quarta (26) s sexta-feira (28), em Foz do Iguaçu e Toledo.