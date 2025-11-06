Itaipu e Itaipu Parquetec recebem 4º Encontro Técnico de Segurança Cibernética



Cerca de trinta empresas do setor elétrico se reúnem para discutir e simular ações sobre o tema, de 5 a 7 de novembro

Fotos: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

Cerca de trinta empresas do setor elétrico estarão reunidas até sexta-feira (7), na Itaipu Binacional, para discutir e simular ações práticas sobre o tema segurança cibernética. Além da Itaipu e Itaipu Parquetec, o evento é organizado pela Abrage (Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica) e Abrate (Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica).

O fórum promove a reflexão de que a cybersegurança, mais do que uma questão técnica, é questão de governança e colaboração, posto que as empresas não são capazes de enfrentar isoladamente ameaças em escala global na era digital. “Estamos criando e fortalecendo uma comunidade na Itaipu e no Itaipu Parquetec, reunindo representantes interessados pelo mesmo tema”, afirmou o diretor administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha, representando o diretor-geral brasileiro, Enio Verri. “Temos investido muito na capacitação e cultura dos nossos empregados no tema da segurança cibernética.”

Em parceria com o Itaipu Parquetec, a Itaipu investe em iniciativas de formação, pesquisa aplicada e inovação tecnológica. Para o diretor técnico executivo da Itaipu, Renato Sacramento, o tema é estratégico e fundamental para a Itaipu. “Torna-se ainda mais relevante em um momento em que a Usina passa por um grande processo de atualização tecnológica, que aumentará o grau de digitalização dos seus sistemas de supervisão, controle e proteção.”

Da esq. para a dir.: Alexandre Leite, Renato Sacramento, Iggor Rocha, José Filgueiras e Geraldo Pontelo.

Com cerca de 120 participantes, o encontro também inclui exercícios práticos, com cases de simulação de incidentes e técnicas de proteção. “Nesta edição, reforçamos o caráter prático e colaborativo da programação, oferecendo aos participantes a oportunidade de vivenciar situações reais e desenvolver respostas estratégicas a incidentes. É uma forma de transformar conhecimento em ação”, disse o diretor de Tecnologias do Itaipu Parquetec, Alexandre Leite. “O que tratamos aqui é de segurança energética, de soberania nacional.”

José Filgueiras, assessor técnico da Abrage, esteve presente representando a diretoria da instituição. Para ele, o encontro reflete o amadurecimento das instituições frente aos desafios da transformação digital e da proteção das infraestruturas críticas. “Esse encontro cria um espaço de diálogo aberto, em que são compartilhados aprendizados e experiências em prol da segurança do sistema elétrico brasileiro. E a continuidade e a confiabilidade do fornecimento de energia depende diretamente da integridade dos sistemas digitais, que sustentam as nossas operações”, disse.

Para Geraldo Pontelo, diretor técnico da Abrate, em tempos de mudança climática, é importante garantir a resiliência do setor elétrico. “Esse encontro é um investimento essencial para proteger infraestruturas críticas, garantir a qualidade da prestação do serviço público e da vida da população.”

Diversos painéis estão programados para o evento. Entre eles, a apresentação de Jacson Querubin, da Divisão de Suporte Técnico da Superintendência de Informática da Itaipu, sobre os “Desafios para a criação de um Centro de Análise e Compartilhamento de Informações (Isac) para o setor elétrico”. Paulo Benites, da Divisão de Engenharia Eletrônica e de Sistemas de Controle da Itaipu falará sobre “Proposta de Teste de Aceitação de Segurança (TAS) para o Plano de Atualização Tecnológica (PAT).