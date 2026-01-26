Itaipu Parquetec e Unicef firmam parceria pelos direitos das crianças e inclusão das meninas

Entre as iniciativas que serão apoiadas estão os programas Empreendendo o Futuro e Hangar Mulheres

Foto: Itaipu Binacional

Itaipu Parquetec e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) assinam, na tarde desta terça-feira (27), um memorando de entendimento, para o desenvolverem de ações voltadas à promoção dos direitos da infância e adolescência.

O evento acontece no Mirante do Lago, na Itaipu Binacional e contará como o representante da Unicef no Brasil, Joaquin Gonzalez-Aleman, a diretoria do Itaipu Parquetec, diretoria da Itaipu Binacional, entre outros convidados.

Programas

A parceria estratégica entre o Unicef e o Itaipu Parquetec tem como objetivo o desenvolvimento de ações conjuntas de inovação social e tecnológica voltadas à promoção dos direitos da infância e adolescência, à redução das desigualdades e ao fortalecimento de políticas públicas sustentáveis, com atuação nos programas Empreendendo o Futuro e Hangar Mulheres, iniciativas do Itaipu Parquetec.

A partir do memorando, as instituições buscam desenvolver e implementar projetos que promovam o direito de cada criança à saúde e ao desenvolvimento, à educação, à proteção e à participação, nos termos dos princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC).

Meninas e mulheres

Entre as ações, estão o incentivo participação de meninas, mulheres e grupos historicamente excluídos em atividades científicas, tecnológicas e de inovação, promovendo a diversidade, a inclusão e a liderança feminina no ecossistema de inovação e a identificação e apoio a soluções inovadoras voltadas aos desafios enfrentados por crianças e adolescentes em territórios vulneráveis, articulando pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e implementação.