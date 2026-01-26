Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Publicidade

Itaipu Parquetec e Unicef firmam parceria pelos direitos das crianças e inclusão das meninas

Redação
Entre as iniciativas que serão apoiadas estão os programas Empreendendo o Futuro e Hangar Mulheres
Foto: Itaipu Binacional

Itaipu Parquetec e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) assinam, na tarde desta terça-feira (27), um memorando de entendimento, para o desenvolverem de ações voltadas à promoção dos direitos da infância e adolescência.

O evento acontece no Mirante do Lago, na Itaipu Binacional e contará como o representante da Unicef no Brasil, Joaquin Gonzalez-Aleman, a diretoria do Itaipu Parquetec, diretoria da Itaipu Binacional, entre outros convidados. 

Programas

A parceria estratégica entre o Unicef e o Itaipu Parquetec tem como objetivo o desenvolvimento de ações conjuntas de inovação social e tecnológica voltadas à promoção dos direitos da infância e adolescência, à redução das desigualdades e ao fortalecimento de políticas públicas sustentáveis, com atuação nos programas Empreendendo o Futuro e Hangar Mulheres, iniciativas do Itaipu Parquetec. 

A partir do memorando, as instituições buscam desenvolver e implementar projetos que promovam o direito de cada criança à saúde e ao desenvolvimento, à educação, à proteção e à participação, nos termos dos princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC). 

Meninas e mulheres

Entre as ações, estão o incentivo participação de meninas, mulheres e grupos historicamente excluídos em atividades científicas, tecnológicas e de inovação, promovendo a diversidade, a inclusão e a liderança feminina no ecossistema de inovação e a identificação e apoio a soluções inovadoras voltadas aos desafios enfrentados por crianças e adolescentes em territórios vulneráveis, articulando pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e implementação.

Redação
Leia também
Litoral

Itaipu e Parquetec promovem oficinas de grafite para jovens começando pelo Litoral

Paraná

Itaipu repassa R$ 1,3 bilhão em royalties ao Brasil em 2025

Paraná

Mestrado em Turismo abre vagas para formação de profissionais da área de abrangência de Itaipu

Paraná

Novo edital para organizações sociais já está disponível no site da Itaipu

Paraná

Novo edital da Itaipu com R$ 100 milhões para organizações sociais será lançado nesta terça (20)

Chamada

Itaipu lança novo edital para projetos de organizações sociais