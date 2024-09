Itaipu Parquetec, Itaipu e Polícia Federal firmam convênios para combate a crimes na fronteira

Acordo inclui investimentos de quase R$ 23 milhões em compra de equipamentos, além de capacitação de pessoal. Assinatura aconteceu antes de Cúpula da Ameripol, que reúne as polícias da Américas

Enio Verri, Andrei Rodrigues e Irineu Colombo | fotos: William Brisida / Itaipu Binacional

O Itaipu Parquetec, a Itaipu Binacional e a Polícia Federal assinaram um convênio de cooperação para o desenvolvimento do projeto Áspide Tecnológico. O objetivo é ampliar as soluções tecnológicas no combate aos crimes na região transfronteiriça, abrangendo o reservatório da Itaipu. O investimento total é de R$ 22.839.363,17 e inclui a aquisição de modernos equipamentos, como drones e câmeras para monitoramento tático.

A assinatura e a entrega dos equipamentos aconteceram na manhã desta terça-feira (3), antes da abertura da 14ª Cúpula da Ameripol, no Hotel Bourbon, em Foz do Iguaçu (PR). Assinaram o convênio o diretor-geral da Itaipu, Enio Verri; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; e o diretor-superintendente da Itaipu Parquetec, Irineu Colombo. O diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando Delazari; o superintendente regional da PF no Paraná, Rivaldo Venâncio, e outras autoridades também prestigiaram a solenidade.

O acordo permitiu a aquisição dos equipamentos de monitoramento, além do desenvolvimento de pesquisas de soluções em Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial para análise de dados, como o reconhecimento facial, por exemplo. Também está prevista a criação de uma rede de comunicação entre os agentes, para aumentar a integração e aprimorar a segurança regional.

Para Enio Verri, o convênio com a PF tem resultado direto na segurança da própria Itaipu. “Somos uma empresa binacional e estratégica para Brasil e Paraguai, localizados na tríplice fronteira. Por isso, esta parceria traz ganho para os dois lados. A Polícia Federal ganha os equipamentos e, de forma direta, ganhamos mais segurança em nossa região. A compra dos equipamentos é um investimento que a Itaipu faz na própria usina”, afirmou. De acordo com ele, há anos a Itaipu faz um trabalho ostensivo, junto às demais forças policiais, para garantir a segurança no reservatório da empresa.

Já Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, acredita que a chegada dos novos equipamentos torna mais assertivas as ações da PF. “Estamos muito agradecidos pela atenção dada por Itaipu. São equipamentos muito importantes, os mais modernos da Polícia Federal, que, junto com o desenvolvimento de novas tecnologias, terão impacto na segurança pública de todo o País.”

Com esta nova parceria, já somam mais de R$ 75 milhões em investimentos de Itaipu em vários convênios com órgãos de segurança. Entre eles a reforma de 19 delegacias da Polícia Civil (R$ 4,5 milhões), o programa Muralha Inteligente (R$ 18,8 milhões), a construção do Batalhão de Polícia de Fronteira em Guaíra (R$ 22 milhões), aquisição de viaturas e manutenções (R$ 3,6 milhões), reforma da delegacia da mulher (R$ 1,6 milhão), entre outros.

Segundo Irineu Colombo, o Itaipu Parquetec faz a sua contribuição na área de pesquisa e desenvolvimento como essa primeira entrega dentro do projeto Áspide Tecnológico. “Esses equipamentos têm proteção intelectual, de posse do Estado, para podermos continuar estudando e desenvolvendo a tecnologia por mais cinco anos. Estamos antenados com a ciência aplicada na proteção de nosso País.”

Diretor-superintendente da Itaipu Parquetec, Irineu Colombo

As instituições também assinaram uma declaração de interesse entre Itaipu e a Academia Nacional de Polícia (ANP), órgão vinculado à Polícia Federal do Brasil, com mais de 60 anos de atuação e responsável pela formação de mais de 16 mil policiais. A parceria permitirá a troca de conhecimentos, cursos e treinamentos entre as duas entidades, promovendo o aperfeiçoamento técnico dos empregados da Itaipu dedicados à segurança e inteligência.

Cúpula Ameripol

Após a solenidade de assinatura dos convênios, as autoridades prestigiaram a 14ª Cumbre Ordinária da Comunidade de Polícias das Américas – Ameripol, conferência que reúne 36 policiais de 30 países do continente americano como membros permanentes, além de 32 membros observadores, incluindo organismos internacionais e outras forças policiais da Europa, Ásia, África e Oceania. O evento termina na quarta-feira (4).

Participou do evento o delegado da Polícia Federal (PF) Valdecy Urquiza, que será o próximo secretário-geral da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), com mandato até 2029. É a primeira vez que um policial latino-americano ocupará o cargo.

O diretor-geral brasileiro discursou na abertura Cumbre. Em sua fala, Enio Verri lembrou o papel da Itaipu não só na gigantesca produção de energia, mas em promover a integração regional. “Esse encontro está ligado diretamente ao conceito do presidente Lula de que nós precisamos trabalhar de forma integrada. Os países trabalhando juntos podem ganhar muito mais em termos econômicos, de inclusão social, de desenvolvimento, de competitividade e, em especial, na área da segurança”, declarou.