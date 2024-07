Itaipu Parquetec lança edital para construir 254 casas populares em Foz

Projeto Moradias é uma parceria com a Itaipu Binacional, a Prefeitura de Foz e o Fozhabita; empresas interessadas podem enviar proposta até o dia 17 de agosto

Fotos da Vila Brás. Crédito: Divulgação/Video Up

Está aberto o edital destinado à contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos residenciais e execução de obra de 254 unidades habitacionais unifamiliares e de infraestrutura, em Foz do Iguaçu, pelo Projeto Moradias. A iniciativa da Itaipu Binacional, em parceria com o Itaipu Parquetec, a Prefeitura de Foz e o Instituto de Habitação (Fozhabita), irá beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social que residem em áreas de risco na Vila Brás, junto ao Rio Poty, nascente do Rio Boicy.

Após a transferência das famílias para as novas casas, a Itaipu, por meio de outra ação, providenciará a recuperação ambiental do Córrego Poty, contribuindo para recuperação do manancial e da bacia hidrográfica do espaço, considerado como área de Preservação Permanente (APP).

As novas residências vão ser construídas em áreas distintas, que totalizam aproximadamente 55 mil metros quadrados, na região do Três Bandeiras, localizada próxima à Vila Brás. “É um projeto muito importante, que segue a política habitacional do Governo Federal, e busca dar uma moradia digna para famílias que moram em áreas de risco. O lugar onde essas famílias vivem hoje é perigoso, além de prejudicial ao meio ambiente. Então, estamos solucionando dois problemas ao mesmo tempo”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.