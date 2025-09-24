Itaipu Parquetec leva soluções de conectividade e robótica em evento do setor portuário  

Durante o Port Performance Summit 2025 a instituição irá apresentar como a integração entre conectividade e robótica já estão contribuindo com o futuro do setor portuário

Imagem: Divulgação Itaipu Parquetec

Na próxima semana, o Itaipu Parquetec estará presente no Port Performance Summit Brasil, no Amcham Business Center, em São Paulo. Com o posicionamento “Conectando Portos ao Futuro”, a instituição reforçará seu papel como ecossistema completo em soluções de conectividade e rastreabilidade para o setor portuário.

O Itaipu Parquetec levará ao evento, que ocorre entre os dias 1 e 2 de outubro, suas principais soluções tecnológicas, destacando projetos que unem conectividade 5G, robótica e inteligência aplicada à logística portuária. A participação reforça o papel estratégico do Parque no desenvolvimento de inovações que tornam os portos mais eficientes, seguros e preparados para operar em tempo real.

Nos dois dias de evento, Parque irá destacar suas soluções voltadas à conectividade e à robótica aplicadas ao setor portuário. Entre as iniciativas apresentadas estão a conectividade 5G e o robô Spot da Boston Dynamics, que demonstram na prática o potencial de rastreabilidade, monitoramento inteligente e eficiência operacional em ambientes logísticos.

O público também poderá conhecer projetos em andamento, como o Conecta Santos, voltado para a implantação de rede 5G, e a utilização do Spot em testes realizados na Petrobras, evidenciando como essas tecnologias já estão sendo aplicadas em cenários reais.

Painel

Além das demonstrações, o Itaipu Parquetec também promoverá o painel “Conectividade e Robótica, Conectando Portos ao Futuro”, no dia 2 de outubro (quinta-feira). A atividade abordará como a integração entre conectividade (5G) e robótica pode transformar a eficiência, a segurança e a competitividade no setor.

O painel será conduzido pelo diretor de negócios e empreendedorismo do Itaipu Parquetec, Eduardo de Miranda, que apresentará os projetos em andamento, destacando os avanços do Conecta Santos e as aplicações práticas do robô Spot.

“O Port Performance Summit é uma oportunidade estratégica para mostrar como estamos aplicando inovação de forma concreta no setor portuário. A conectividade 5G e a robótica são tecnologias que já estão prontas para transformar a logística e o Itaipu Parquetec está comprometido em acelerar essa transformação com soluções que elevam a eficiência dos portos brasileiros”, destacou o diretor.

Sobre o evento

O Port Performance Summit é um dos principais encontros do setor no Brasil, reunindo portos, terminais e fornecedores de tecnologia para debater tendências e apresentar soluções que impulsionam a produtividade, eficiência, segurança, sustentabilidade e competitividade. Os temas em destaque incluem automação, digitalização, softwares & tecnologia aplicada, conectividade e análise de dados.