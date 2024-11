Itaipu Parquetec realiza Festival Iguassu Inova

Palestras, hackathons e exposições marcam a programação do evento; Inscreva-se no para participar do festival são gratuitas e já estão abertas

Prepare-se para quatro dias repletos de palestras, workshops, hackathons, exposições tecnológicas, gastronomia, música e arte. De 27 a 30 de novembro, o Itaipu Parquetec realiza o Festival Iguassu Inova, um dos maiores eventos de inovação, tecnologia e sustentabilidade do Paraná. O festival é um convite para empreendedores, investidores, pesquisadores, estudantes e a comunidade em geral interagirem, se conectarem e fomentarem diálogos sobre as futuras gerações.

Com mais de 100 horas de programação voltadas para as temáticas de tecnologias do futuro, transição energética, educação e empreendedorismo, o Festival Iguassu Inova será realizado no Parque Tecnológico, localizado em Foz do Iguaçu. Um ecossistema vibrante de inovação, conhecimento e oportunidades que receberá durante o evento cerca de 30 mil pessoas de todo o Brasil para criarem e inovarem.

As inscrições para participar são gratuitas e já estão abertas ao público por meio do site: www.festivaliguassuinova.com.br. As atividades prometem uma imersão no futuro, onde grandes ideias ganham vida e conexões se tornam pontes para o desenvolvimento sustentável. Além de palestras e workshops com especialistas e influenciadores, haverá feiras de exposição, gastronomia e startups; atrações musicais e culturais; hackathons; espaços gamer e kids, com experiências de realidade virtual e robótica; e diversas outras conferências.

Entre os dias 27 e 29, o Latinoware, maior e mais importante evento da área de tecnologias livres da América Latina, integra a programação do Festival Iguassu Inova. A 21ª edição do Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas proporcionará momentos de debate e troca de conhecimento sobre a evolução das tecnologias abertas e suas aplicações, com programação das 8h às 18h. Nesta edição, o evento retorna ao espaço físico do Itaipu Parquetec, se posicionando como um local estratégico para debater, o futuro da tecnologia em áreas como inteligência artificial, robótica, segurança cibernética, inclusão digital e conectividade.

Foto: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

O Festival também sediará, entre os dias 25 e 29 de novembro, a maior Feira de Inovação das Ciências e Engenharias do Paraná, a Ficiências. A feira é um espaço para estudantes do ensino infantil, fundamental, médio e técnico de escolas públicas, federais e privadas apresentarem ideias e contribuírem com o conhecimento e a evolução no mundo das ciências. Nesta 13ª edição, 404 projetos serão apresentados por alunos de 10 estados brasileiros e dos países vizinhos Paraguai e Argentina. O público do festival poderá visitar a exposição dos projetos nos dias 27 e 28 de novembro.

Uma programação especial está sendo organizada pelo Sebrae com o objetivo de promover a cultura empreendedora e da inovação. Entre os dias 28 e 29 de novembro, ocorrerão no Espaço Sebrae, oficinas e painéis do Encontro Estadual dos Ecossistemas de Inovação, iniciativa que promove a troca de experiências, conhecimentos e oportunidades entre profissionais do setor. Já o Seminário de Inovação e Sustentabilidade no Turismo, o Summit Tour reunirá em conjunto com a Embratur, entusiastas, empreendedores, empresas e estudantes do turismo interessados em entender mais sobre o cenário da inovação e tendências na área.

O Festival Circuito Gastronômico das Cataratas promete conectar o público do Festival Iguassu Inova à autêntica culinária local e regional de Foz. Entre a sexta-feira e o sábado (29 e 30) irá reunir produtores locais para oferecer uma experiência gastronômica diversificada — da comida de rua aos pratos de alta gastronomia. Promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), contará com dois ambientes distintos, um deles dedicado a culinária rápida e ao sabor da comida de rua (fast food) e o outro um restaurante onde serão servidas refeições diárias no almoço e jantar (com quantidade limitada), inspiradas nas ricas tradições culinárias da região.

Atrações musicais e culturais — A Banda Maskavo é uma das atrações já confirmadas para se apresentar festival. A banda de reggae pop, com show previsto para o sábado (30) às 20h, promete conquistar e animar o público com vários hits de sucesso.

Realização — O evento é uma realização do Itaipu Parquetec e tem como co-realizador a Itaipu Binacional e o Sebrae/PR; parceria da ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes); e promoção da RPC.

Acompanhe as novidades — Além do site oficial do evento (www.festivaliguassuinova.com.br), as atualizações podem ser acompanhadas na rede social do festival: www.instagram.com/festivaliguassuinova/ (@festivaliguassuinova).

Sobre o Itaipu Parquetec — O Itaipu Parquetec é um ecossistema de inovação que integra entidades como instituições de ensino, empresas e órgãos governamentais. Instalado nas dependências da margem brasileira da Itaipu Binacional, em uma área de 75,54 hectares, conta com 8 mil habitantes em seu ecossistema, além de três universidades, um colégio de ensino médio trilíngue integral, mais de 100 laboratórios de ensino e pesquisa, instituições científicas e de inovação tecnológica e uma incubadora e aceleradora de negócios.