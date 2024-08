Itaipu Parquetec sedia espetáculo do Circuito Cultural Sesi 2024 em Foz do Iguaçu

Itaipu Parquetec sedia espetáculo do Circuito Cultural Sesi 2024 em Foz do Iguaçu

A peça “Alberto, o menino que queria voar” será apresentada a comunidade no Cineteatro dos Barrageiros no dia 15 de agosto

Fotos: Divulgação/Circuito Cultural Sesi Paraná

O espetáculo “Alberto, o menino que queria voar” aterrissa em Foz do Iguaçu, no dia 15 de agosto, às 19h30, para uma apresentação especial do Circuito Cultural Sesi Paraná. Em parceria com o Itaipu Parquetec, a atração promete encantar espectadores de todas as idades, no Cineteatro dos Barrageiros.

Com uma produção inovadora que mistura teatro de sombras e música, a peça conta a história de um mecânico, amigo de Santos Dumont, que acreditava desde criança que “o homem pode voar”. O ator transporta crianças e adultos para a Paris de 1900, em um palco repleto de imagens e luzes, projetando as máquinas voadoras criadas por Santos Dumont, o inventor do avião e patrono da aviação.

A entrada é gratuita e a comunidade em geral interessada em prestigiar a apresentação deve se inscrever por meio do site: https://bit.ly/3WvJJoL (vagas limitadas). O deslocamento interno será realizado de ônibus a partir das 18h30 com saída do Centro de Recepção de Visitantes (Av. Tancredo Neves, 6702, no final da avenida, à direita).

Sobre o Circuito Cultural Sesi – A iniciativa é uma realização do Sistema Fiep, por meio do Sesi Cultura, com apoio dos municípios e parceria das indústrias locais. Circuito é um projeto itinerante que promove a difusão da arte e valoriza a diversidade cultural do povo brasileiro. A edição de 2024 vai passar pelas seis macrorregiões do Paraná, totalizando mais de 100 ações.

Na primeira etapa, que acontece entre 13 e 29 de agosto, os espetáculos “Alberto, o menino que queria voar” e “Entre janelas” e as oficinas “Oryai: brincadeiras indígenas” e “Contar histórias: um exercício de humanidade” vão passar por 18 municípios. Já a segunda fase do Circuito Cultural acontece em novembro, estabelecendo-se como o maior projeto de difusão cultural do Sesi Paraná, com a promoção cultural em 36 municípios.

Incentivo à cultura – O projeto Circuito Cultural Sesi tem a chancela do CIFAL, órgão responsável por desenvolver programas de capacitação e promover cooperações técnicas que contribuem para o desenvolvimento sustentável e o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).

Assim, as indústrias parceiras do projeto receberão o certificado de “Indústria Parceira da Cultura”, afirmando que atuou na promoção, divulgação e fomento da cultura por meio do projeto Circuito Cultural Sesi, ação que contribui para o incentivo ao alcance das metas do Desenvolvimento Sustentável – ODS 3, 4 ,10 e 11.

Confira a programação completa do Circuito Cultural Sesi 2024 em: www.sesipr.org.br/cultura.