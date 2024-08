Itaipu promove diálogo com lideranças comunitárias da Vila Brás

Reunião do Projeto Moradias teve roda de conversa para esclarecer dúvidas e preocupações sobre a construção de 254 casas populares

Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

Representantes da Itaipu Binacional reuniram-se nesta quinta-feira (8), no Centro Executivo, com lideranças comunitárias da Vila Brás, para esclarecer dúvidas e preocupações sobre o Projeto Moradias e responder a questionamentos dos moradores. Participaram também do encontro o Instituto de Habitação (Fozhabita) e o Itaipu Parquetec.

O Projeto Moradias é uma iniciativa que faz parte das ações do programa Itaipu Mais que Energia, e é uma parceria entre Itaipu, Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR), Fozhabita e Parquetec. A ação vai beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social, que hoje vivem em uma área de risco na Vila Brás, junto ao Rio Poty, nascente do Rio Boicy. O local é classificado como Área de Preservação Permanente (APP) e futuramente passará por processo de recuperação ambiental.

Serão investidos R$ 76,3 milhões para a construção de 254 casas populares em região próxima à Vila Brás. Desse total, R$ 61 milhões serão repassados pela Itaipu. “O dinheiro para o projeto já está reservado, sendo que R$ 30 milhões são provenientes de leilões das casas da vila A e o restante são recursos próprios da Itaipu”, explicou Henrique Masson Vital, da Diretoria Administrativa da usina. “É importante que se esclareça que não dependemos da venda de casas para executar esse projeto, o recurso já está assegurado”.

Cronograma

O centro de arquitetura e engenharia do Parquetec, responsável por conduzir a licitação para a construção das moradias, apresentou o cronograma atualizado do projeto. Segundo a gerente Júlia Granzotto, já no mês que vem deverá ser assinado o contrato para o início das obras. “O projeto está caminhando bem. Na metade do ano que vem entregaremos o primeiro lote, com 52 casas, e, no início de 2026, todas as 254 moradias.”

A localização dos novos terrenos, próxima à comunidade atual, é bem atendida por serviços de creches, escolas, posto de saúde e comércio. Um dos novos loteamentos, inclusive, está situado ao lado de uma Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR), construída com recursos da Itaipu, o que vai beneficiar muitas das famílias contempladas, que trabalham com a coleta de recicláveis.

“Nas novas casas eles serão de fato os donos, terão título de propriedade, fora da situação de vulnerabilidade”, disse a diretora-superintendente do Fozhabita, Elaine Anderle. “Este foi apenas o primeiro de vários encontros. Foi bastante positivo, porque além de poder escutar os moradores, conseguimos esclarecer boatos que circulam na comunidade e reforçar quais os canais oficiais de informação”, avaliou.

Na reunião também estiveram presentes o gerente do centro de negócios do Parquetec, Johney Lucizani, as assistentes sociais do Fozhabita e equipe da Diretoria Administrativa da Itaipu.