Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Publicidade

Itaipu repassa R$ 1,3 bilhão em royalties ao Brasil em 2025

Redação
No total, foram beneficiados seis estados e 347 municípios brasileiros, além da União. Paraná e municípios paranaenses receberam 85% dos recursos destinados a esses entes
Crédito: William Brisida/Itaipu Binacional.

A Itaipu Binacional repassou R$ 1,381 bilhão em royalties ao Brasil em 2025, beneficiando seis Estados, 347 municípios e a União. Os dados foram divulgados nesta semana pela Diretoria Financeira Executiva da usina hidrelétrica.

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, o repasse reafirma o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional e nacional. “Os royalties são uma das principais formas de retorno direto da Itaipu à sociedade brasileira. Esses recursos contribuem de maneira decisiva para fortalecer políticas públicas, reduzir desigualdades regionais e promover o desenvolvimento sustentável nos territórios impactados pela usina”, afirmou.

O diretor financeiro executivo de Itaipu, André Pepitone, disse que o montante reforça o papel estratégico da Binacional no desenvolvimento econômico e social das regiões atendidas. Ele destaca que os royalties que a Itaipu repassa “respondem por 35% de todos os repasses feitos a título de compensação financeira pelas hidrelétricas do país, totalizando R$ 37,8 por MWh gerado, um desembolso 5,7 vezes acima da média do setor, que é de R$ 6,6 por MWh”.

Esses recursos, destacou Pepitone, contribuem de forma expressiva para o financiamento de projetos de infraestrutura, educação, saúde e outras áreas essenciais, promovendo crescimento sustentável e melhoria da qualidade de vida da população.

Compensação financeira

Os royalties representam a compensação que Brasil e Paraguai recebem pelo uso do potencial hidráulico do Rio Paraná para a geração de energia. Previsto no Tratado de Itaipu, assinado em 1973, o pagamento teve início em março de 1985 e já soma mais de US$ 14,6 bilhões, incluindo o repasse ao Paraguai.

Destinação dos recursos

A legislação brasileira estabelece que 65% dos royalties vão para municípios, 25% para estados e 10% para a União. No ano de 2025, isso correspondeu a R$ 898 milhões para municípios, R$ 345 milhões para Estados e R$ 138 milhões para o governo federal.

O Paraná, sede da margem brasileira da usina, segue como o maior beneficiário. Em 2025, o estado recebeu R$ 293 milhões — 85% da parcela destinada aos governos estaduais. Já as 49 cidades paranaenses contempladas ficaram com R$ 761 milhões, também 85% do total repassado aos municípios no período.

Os repasses municipais de 2025 incluíram ainda R$ 67 milhões para 93 cidades de Minas Gerais; R$ 30 milhões para 159 municípios de São Paulo; R$ 26 milhões para 38 cidades de Goiás; e R$ 14 milhões para sete municípios de Mato Grosso do Sul. O Distrito Federal recebeu R$ 64 mil.

Entre os governos estaduais, Minas Gerais recebeu R$ 26 milhões; São Paulo, R$ 11 milhões; Goiás, R$ 10 milhões; e Mato Grosso do Sul, R$ 5 milhões. O Distrito Federal ficou com R$ 24 mil.

Os R$ 138 milhões direcionados ao governo federal foram distribuídos entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (R$ 56 milhões), o Ministério do Meio Ambiente (R$ 41 milhões) e o Ministério de Minas e Energia (R$ 41 milhões).

Redação
Leia também
Paraná

Mestrado em Turismo abre vagas para formação de profissionais da área de abrangência de Itaipu

Paraná

Novo edital para organizações sociais já está disponível no site da Itaipu

Geral

Novo edital da Itaipu com R$ 100 milhões para organizações sociais será lançado nesta terça (20)

Chamada

Itaipu lança novo edital para projetos de organizações sociais

Paraná

Itaipu vai investir R$ 1,5 bilhão para promover a modicidade tarifária e beneficiar os consumidores em 2026

Paraná

Itaipu produz mais de 72 milhões de MWh em 2025, o suficiente para abastecer o planeta por um dia