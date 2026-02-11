Caminhão pega fogo e interdita descida da Serra do Mar na BR-376

Imagens e informações de Juliano Nietze

Vídeo: Juliano Nietze

Um caminhão carregado pegou fogo por volta das 10h20 desta quarta-feira (11) na BR-377, na descida da Serra do Mar.

O acidente aconteceu na altura do KM 676, em Guaratuba. A pista no sentido sul (para Santa Catarina) está interditada neste momento.

As informações e o vídeo são de Juliano Nietze, morador da região e colaborador do Correio do Litoral. Nietze informa que o fogo se alastrou rapidamente.

Quando as imagens foram captadas, às 10h17, ainda havia um fluxo intenso de veículos no local.

Às 10h35, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o acidente e informou que a pista estava interditada desde as 10h25 e que naquele momento não havia previsão de liberação.

Mais detalhes do acidente e da condição da rodovia em breve.

O vídeo acima foi feito por volta das 12h40. Mostra que a carga e parte da carroceria foram consumidas pelo fogo. A cena também mostra caminhão do Corpo de Bombeiros, uma máquina escavadeira e um veículo de socorro.