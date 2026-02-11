Obra da Ponte de Guaratuba já está mais de 90% concluída

Após encontro do trecho estaiado com o trecho pré-moldado, previsto para este mês, os serviços vão se concentrar nos acessos e acabamentos

Com trecho estaiado quase pronto e 160 vigas lançadas, Ponte de Guaratuba atinge 91% de execução

Fotos: Geraldo Bubniak/AEN

A construção da nova ponte que liga as duas margens da Baía de Guaratuba alcançou 91% de execução no final de janeiro. O avanço expressivo foi registrado principalmente no trecho estaiado, que já soma 284 metros dos 320 metros previstos.

Esse trecho, considerado o mais complexo da obra, apresentou avanços notáveis nas últimas semanas. No apoio 04, já foram concretados 11 pares de aduelas, totalizando 136 metros pelo método dos balanços sucessivos. O apoio 05 avançou ainda mais, com 12 pares de aduelas e 147 metros executados. A aduela de fechamento lateral ao lado direito do apoio 05 também foi concretada, com extensão de 1 metro.

A instalação dos estais, cabos que sustentam a estrutura estaiada, já conta com 10 pares fixados em cada um dos mastros dos apoios 04 e 05, garantindo a estabilidade necessária para a continuidade dos trabalhos na parte superior da ponte.

Também foi finalizado o lançamento das 160 vigas longarinas no trecho pré-moldado. Agora a obra entra em fase de conclusão do tabuleiro e dos acabamentos, como pavimentação e ciclovia. Os trabalhos concentram-se agora nos últimos quatro vãos do tabuleiro, com o lançamento de pré-lajes, armação e concretagem.

“Vamos realizar o encontro do trecho pré-moldado com o trecho estaiado até o final deste mês, marcando o momento de maior complexidade técnica de toda a obra. Na sequência vamos terminar os serviços no tabuleiro e na etapa final as cabeceiras da ponte, que são os acessos nas duas margens, atualmente recebendo a terraplenagem para compor a nova pista”, afirma o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

Paralelamente, a equipe vem executando obras complementares essenciais para a funcionalidade e segurança da ponte. As barreiras rígidas centrais e laterais estão sendo instaladas, assim como os eletrodutos no passeio e os guarda-corpos. O preenchimento do passeio com concreto está em andamento, e a implantação da iluminação pública já começou, com a instalação dos primeiros postes.

ACESSOS – Nos acessos à ponte, o lado de Guaratuba registrou a conclusão da perfuração de tirantes, restando apenas os serviços de protensão e projeção de concreto da cortina. O reforço de subleito com rachão foi iniciado para posterior execução do pavimento composto por sub-base, base e revestimento asfáltico.

A execução do aterro da rotatória alongada, próxima à entrada de Caieiras, avança significativamente, enquanto os trabalhos de hidrossemeadura foram iniciados para garantir a proteção do solo.

No lado próximo ao limite com o município de Matinhos, o muro de solo reforçado, que integra a rampa de acesso da rodovia à ponte, também teve avanço expressivo.

ASFALTO NA PONTE – As atividades de infraestrutura viária complementam o cronograma de obras, com serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação em execução simultânea nos acessos de ambos os lados. Está prevista a execução de 50.000 m² de camadas de pavimentação e 70.000 m² de revestimento asfáltico, incluindo o tabuleiro da ponte.

NÚMEROS ATUALIZADOS DA OBRA:

– 91% de execução total do contrato;

– 160 vigas longarinas lançadas no trecho pré-moldado;

– 284 metros concluídos de 320 metros do trecho estaiado;

– 23 pares de aduelas concretadas pelo método dos balanços sucessivos;

– 20 pares de estais instalados nos dois mastros;

– Previsão de 50.000 m² de camadas de pavimentação;

– Previsão de 70.000 m² de revestimento asfáltico.

Obra

A construção da Ponte de Guaratuba é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, sob a coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), executada pelo Consórcio Nova Ponte. Para quem deseja acompanhar de perto, a obra da Ponte de Guaratuba disponibiliza atualizações constantes no site pontedeguaratuba.pr.gov.br com câmeras ao vivo e no Instagram @pontedeguaratuba.oficial, onde são publicadas fotos, vídeos e informações técnicas sobre o avanço dos trabalhos.

“A nova ponte representa um marco para a região, prometendo melhorar significativamente a mobilidade entre Matinhos e Guaratuba, além de impulsionar o desenvolvimento econômico local. Com o percentual atual de execução e o ritmo acelerado dos trabalhos finais, a entrega da obra se aproxima, trazendo expectativas positivas para moradores e visitantes do litoral paranaense”, complementa o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

De acordo com Janice Kazmierczak Soares, diretora técnica do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), a obra representa muito para o desenvolvimento do Litoral. “Essa obra representa o trabalho de uma equipe técnica muito dedicada, muito envolvida e determinada a fazer dar certo. É um símbolo para o Paraná de que quando se tem vontade de fazer é possível que seja feito”, finaliza.