Jota Quest reúne quase 100 mil pessoas na estreia dos shows nacionais em Matinhos

Fotos: Jonathan Campos/AEN

O show do Jota Quest abriu em grande estilo o primeiro dia de apresentações da programação Verão Maior Paraná, reunindo, segundo o governo estadual, “cerca de 91 mil pessoas” na praia de Matinhos, na noite de sexta-feira (10). No palco montado no Pico de Matinhos, a banda mineira embalou o público com grandes sucessos de seus 25 anos de carreira, como “Fácil”, “Dias Melhores” e “Amor Maior”.

Além de abrir o calendário de shows do Verão Maior, a apresentação em Matinhos também marcou a celebração de 25 anos da banda. “Hoje encerramos a turnê de 25 anos do Jota Quest. Não sabíamos exatamente o que nos esperava, e aí começamos a ver ao longo dessa semana o tamanho da estrutura, transmissão para todo o Brasil. Ganhamos um presente, abrir o verão de vocês”, disse o vocalista Rogério Flausino.

“O Paraná é, sem dúvida, o estado onde mais tocamos. Estamos felizes, começando o ano com essa estrutura maravilhosa. O que vocês montaram aqui é ‘fora da casinha'”, brincou.

Entre os fãs presentes, a emoção era visível, sem importar a distância que vieram para acompanhar os ídolos. “Eu aproveitei que era ‘meio’ perto da minha cidade e me programei, prolonguei as férias e cheguei aqui as 11h da manhã, para aproveitar a passagem de som”, contou Danieli Pierozan, 44 anos, moradora de Cascavel (a 625 quilômetros do palco do Verão Maior Paraná), e uma das fundadoras do fã-clube “Amor Eterno. “Aproveitei que era na praia e de graça e vim ao primeiro show deles. O ano e a vida vão começar diferente”.

Já a técnica de enfermagem Ana dos Santos veio com as amigas e ficou encantada com a estrutura. “Vim com as minhas amigas, pedi folga no trabalho. Tudo perfeito, com muita segurança”, diz.

Além de Matinhos, o público de Pontal do Paraná caiu no samba com o cantor Péricles, que abriu as apresentações do Verão Maior Paraná na cidade. Cerca de 27 mil pessoas cantaram junto com o sambista os sucessos do Exaltasamba, da carreira solo do cantor e também grandes clássicos do gênero. Os shows em Pontal acontecem no Centro de Eventos Marisol.

AGENDA – O Verão Maior Paraná continua neste fim de semana com uma programação diversa. No sábado (11), o cantor Péricles volta ao palco, desta vez em Matinhos, enquanto o sertanejo Loubet embala o público em Pontal do Paraná com sucessos como “Made in Roça”. Já no domingo (12), é a vez da dupla Matheus & Kauan fechar o primeiro final de semana de shows em grande estilo, em Matinhos, apresentando hits como “Expectativa x Realidade” e “Não Existe Despedida Pra Quem Ama”.

Programação

11 de janeiro (sábado), às 22h

Matinhos: Péricles

Pontal do Paraná: Loubet

12 de janeiro (domingo), às 17h

Matinhos: Matheus e Kauan