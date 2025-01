Péricles abre temporada de shows no Centro de Eventos de Pontal do Paraná

O cantor Péricles fez um público de cerca de 27 mil pessoas cair no samba na primeira noite de shows da programação Verão Maior Paraná no Centro de Eventos do Balneário Marissol, em Pontal do Paraná, segundo as estimativas do governo estadual. Junto com a banda Jota Quest, que se apresentou em Matinhos, o sambista paulista abriu nesta sexta-feira (10) o calendário de apresentações de grandes nomes da música brasileira no evento promovido pelo Governo do Estado, que vai contar com 33 shows até o final da temporada.

Aproveitando a noite quente, o artista embalou o público com grandes sucessos do Exaltasamba, de sua carreira solo e clássicos do gênero, além de sua versão para “Stand by Me”, de Ben E. King. Os fãs de todas as idades cantaram juntos músicas como “Me Apaixonei pela Pessoa Errada”, “Essa Noite Quase Não Dormi” e “Tá Escrito”.

Antes do show, o sambista destacou a grandiosidade do evento e a alegria de poder retornar ao Paraná para cantar junto com os fãs. “Nossa função é fazer a galera se alegrar, sambar bastante, se emocionar muito. Eu também estou bem feliz em estar de volta ao Litoral do Paraná”, afirmou. “Sei que o Litoral do Paraná, principalmente nesta época, é muito concorrido. Abrir os trabalhos de uma festa como esta é valioso e significa muito para mim”.

O também sambista Cláudio Tadeu dos Santos, o Dunga, ritmista da escola de samba curitibana Mocidade Azul, reuniu a família e os amigos para curtir o show do ídolo. “Vim aproveitar esse sambista maravilhoso que é o Péricles. Estou na praia desde o dia 26 e cheguei às 17h para pegar um bom lugar no show”, contou. “Vim em outros shows no ano passado e tem sido muito bom, com estrutura boa, um pessoal bacana, educado, show de qualidade e ainda de graça”.

Quem também repete a presença no Verão Maior é o programador Leandro Cândido, de 44 anos, que disse estar todo ano na primeira fileira, em frente ao palco. “Os eventos são todos muito bons. Todo dia que passava aqui me espantava com o tamanho da estrutura. É sensacional, a gente vem todo ano e chama outras pessoas para vir”, afirmou.

Morador do Litoral, o ilustrador Reinaldo Rosa, de 52 anos, comemorou o calendário de eventos que movimenta a economia da cidade e de toda a região. “Eu moro aqui e venho em todos os shows que tem. Estou sempre aproveitando. É muito bom porque movimenta a economia da cidade, que precisa do turismo. É bem bacana, uma boa iniciativa do Governo do Estado, que está de parabéns”, disse.

AGENDA – E os shows apenas começaram. O Verão Maior Paraná continua neste fim de semana com uma programação diversa. Neste sábado (11), o cantor Péricles volta ao palco, desta vez em Matinhos, com expectativa de grande público, enquanto o sertanejo Loubet embala o público em Pontal do Paraná com sucessos como “Made in Roça”.

Já no domingo (12) é a vez da dupla Matheus & Kauan fechar o primeiro final de semana de shows em grande estilo, em Matinhos, no fim de tarde, apresentando hits como “Expectativa x Realidade” e “Não Existe Despedida Pra Quem Ama”.

Os próximos finais de semana ainda vão reunir Sorriso Maroto, Titãs, Luan Santana, Fernando & Sorocaba, Guilherme & Santiago, João Bosco & Vinícius, e muito mais.

Serviço:

11 de janeiro (sábado), às 22h

Matinhos: Péricles

Pontal do Paraná: Loubet

12 de janeiro (domingo), às 17h

Matinhos: Matheus e Kauan