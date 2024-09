Justiça faz levantamento de títulos com indícios de fraude em Guaratuba

Foto: Arquivo do Correio do Litoral

A Justiça Eleitoral está atrás dos títulos de eleitor em Guaratuba com indícios de fraude. A suspeita tem como base uma investigação da Polícia Federal envolvendo o vereador Alaor do Cubatão (PSD), mas pode ter reflexos na eleição para prefeito, conforme um pedido de providências à Corregedoria Regional Eleitoral.

Em despacho encaminhado ao Cartório da 161ª Zona Eleitoral, a juíza Giovanna de Sá Rechia determinou o levantamento dos títulos que usaram atestados médicos de postos de saúde de Guaratuba como comprovantes de residência e os que apresentarem o mesmo endereço para diversos eleitores. “Caso (sejam) identificadas operações de transferências mediante a utilização de documentos falsos, adote as medidas necessárias à sua apuração”.

A decisão da juíza tem como base manifestação da Coordenadoria do Cadastro Eleitoral após um pedido de providências encaminhado ao corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Luiz Osório Moraes Panza. O despacho do corregedor está sob sigilo.

Polícia Federal fez buscas em unidade de saúde da Prefeitura no Cubatão | Foto: Polícia Federal

O pedido de providência é assinado pelo PRD, PSB, Podemos, MDB, PSDB e PRTB. “Os partidos políticos signatários do presente pedido manifestam profunda preocupação com os fatos descortinados na ‘Operação Endereço Certo’ encetada pela Polícia Federal no dia 7 de maio de 2024”, justifica.

De acordo com a Polícia Federal informou em seu site, “a investigação teve início após denúncia de possíveis crimes eleitorais cometidos com objetivo de fraudar o processo de alistamento eleitoral, por meio de transferências eleitorais de títulos de eleitores de outros municípios dos estados do Paraná e de Santa Catarina (Garuva/SC, Pontal do Paraná/PR, Morretes/PR e outros) para as áreas rurais de Guaratuba (Cubatão e Caovi), visando a beneficiar vereador da região no pleito eleitoral de 2024”.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Guaratuba e Pontal do Paraná, incluindo o gabinete do vereador Alaor do Cubatão, a Unidade Básica de Saúde do Cubatão e um mercado em Pontal do Paraná.

Os partidos pedem que “sejam adotadas medidas administrativas e judiciais cabíveis, em especial para apurar abuso de poder político e econômico dos envolvidos nas fraudes apuradas pela Polícia Federal, buscando a responsabilização eleitoral dos implicados na senda eleitoral, pois na seara criminal já existe investigação”.

Foto: Polícia Federal

“A influência das supostas condutas ilícitas (…) podem ter refletido no altíssimo número de títulos eleitorais transferidos entre os meses de abril de maio de 2024, que chegaram a 1.268 transferências”, afirma o pedido.

O ofício encaminhado à Corregedoria Eleitoral ainda considera “crucial realizar um recadastramento emergencial dos eleitores das comunidades rurais que o referido vereador utilizou para fraudar o alistamento eleitoral.

O documento ainda sugere que, caso sejam identificados novos alistamentos eleitorais e transferências ilegais de títulos, que sejam adotadas medidas para cancelar os referidos documentos, sob pena desses eleitores participarem do pleito vindouro, cujos votos certamente serão destinados ao autor dos ilícitos e ao seu grupo político”.