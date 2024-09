Justiça indefere candidaturas de Smaragda e Beto Paraíso em Matinhos

Imagem de divulgação / redes sociais

O juiz eleitoral Andrei José de Campos, da 194ª Zona Eleitoral, indeferiu, nesta segunda-feira (9), a candidatura de Smaragda Elpis Sitis Bento (Cidadania) à Prefeitura de Matinhos. A decisão confirma o apoio do Cidadania ao prefeito Zé da Ecler, candidato à reeleição pelo PSDB.

O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à impugnação, no último dia 6, argumentando que Smaragda não seguiu a orientação do diretório estadual da Federação, que já havia definido o apoio à candidatura de Zé da Ecler para a reeleição.

Os dois partidos formam uma federação e realizaram uma convenção conjunta convocada por Valnizete Batista Nunes, presidente municipal do PSDB e da Federação PSDB-Cidadania, definindo com filiados dos dois partidos a chapa Zé da Ecler e . Edgar Max Podbvsek. como vice.

No entanto, Smaragda convocou outra convenção apenas com filiados do Cidadania, que indicou seu nome a prefeita e do empresário Beto Paraíso como vice.

A decisão confirma irregularidades na documentação apresentada pela candidata e invalida a convenção convocada sem a “regular

legitimidade de acordo com a legislação e estatuto da Federação”. Smaragda pode recorrer da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), dentro do prazo de três dias.