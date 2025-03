“Justiça no Bairro” em Guaratuba terá atendimento jurídico e de saúde no sábado

No sábado (15), das 9h às 17h, no Ginásio Municipal José Richa, acontece a continuação do programa Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná e Sesc, com órgãos do Estado e Prefeitura de Guaratuba.

Os dois primeiros dias (quinta e sexta) foram dedicados a confecção da Carteira de Identidade Nacional, pelo Instituto de Identificação. Neste terceiro dia, acontecem atendimentos jurídicos e de saúde.

Atendimento Jurídico

Para resolução de conflitos na área de família é necessária a presença dos envolvidos para a imediata solução de:

Divórcio Consensual, Guarda, Pensão Alimentícia, União Estável (reconhecimento ou dissolução),

Reconhecimento de Paternidade/Maternidade, Retificação de Registro Civil, DNA, 2ª Via de Certidão, entre outros.

Documentos necessários:

Carteira de Identidade e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação.

Certidão de Nascimento/Casamento – Divórcio (original e legível).

Comprovante de renda de até três salários mínimos.

Comprovante de endereço atualizado

Serviços de saúde

Testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C

Teste rápido de gravidez

Distribuição de anticoncepcionais

Aferição de pressão arterial

Verificação da glicemia

Agendamento de preventivos e mamografias

Além disso, haverá atendimento da área de bem estar social, prevenção ao câncer de pele, bazar de roupas e oficina de pintura em ecobags.