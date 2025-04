Justiça no Bairro chega ao Limeira com diversos serviços da prefeitura

O programa Justiça no Bairro e Sesc Cidadão chega à localidade de Limeira, em Guaratuba, neste sábado (5). A ação levará serviços gratuitos à comunidade na Escola Municipal Rural Professora Elvira Detroz Amorim.

O programa é realizado pelo Tribunal do Justiça do Paraná em parceria com o Sesc, Estado e prefeituras.

Serão oferecidos atendimentos jurídicos, emissão de documentos, assistência social, serviços de saúde, cadastro para castração de animais. Também serão feitos atendimentos da Justiça Eleitoral.

A Prefeitura de Guaratuba estará presente com as secretarias do Bem Estar e Promoção Social, da Pesca e Agricultura, da Saúde, do Esporte e Lazer, do Meio Ambiente e da Segurança Pública e Trânsito