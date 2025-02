Justiça no Bairro vem ao Litoral, de quinta a sábado em Pontal do Paraná

Entre os dias 20 e 22 de fevereiro de 2025, quinta a sábado, o programa Justiça no Bairro estará em Pontal do Paraná. A ação acontece no Ginásio da Escola Municipal Luiz Antônio Amatuzzi de Pinho, localizado na rua Corais, 935, no Balneário Shangri-lá, das 9h às 17h.

Confira os serviços disponíveis:

Serviços do programa: 20 a 22 de fevereiro

* Emissão de carteiras de identidade (1ª e 2ª via): Para realizar o agendamento, entre em contato pelo WhatsApp (41) 9350-08111.

* Paraná em Ação: Emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) e outros documentos importantes.

Atendimento jurídico: somente em 22 de fevereiro

Para quem precisa resolver questões na área de família, o atendimento jurídico estará disponível no último dia do evento. É necessária a presença dos envolvidos para solução imediata de casos como:

* Divórcio consensual

* Guarda

* Pensão alimentícia

* Reconhecimento ou dissolução de união estável

* Reconhecimento de paternidade/maternidade

* Retificação de registro civil

* Exame de DNA

* Emissão de 2ª via de certidões

Documentos necessários para atendimento jurídico:

* Carteira de Identidade e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação

* Certidão de nascimento ou casamento (original e legível)

* Comprovante de renda de até três salários mínimos

* Comprovante de endereço atualizado

Serviços oferecidos pela Prefeitura de Pontal do Paraná

* Atualização do CadÚnico

* Cadastro habitacional

* Regularização de IPTU

* Atendimento na Agência do Trabalhador

* Sala do Empreendedor

Agendamento e informações

* Identidade: WhatsApp (41) 9350-08111

* Sobre débitos – PGM: WhatsApp (41) 93500 8090

* Justiça no Bairro:

CRAS Canoas: Alameda Tibet Bal, Canoas. Telefone: (41) 3455-9610

CRAS Ipanema: Rodovia Eng. Darci Gomes de Morais, 6.077. Telefone: (41) 3455-9611

Central de informações: (41) 3200-2801 ou (41) 3200-2802

Parcerias

O programa Justiça no Bairro é realizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) em parceria com o Sesc Cidadão, Governo do Estado, prefeituras e diversas instituições. Entre os dias 13 e 15 de março, o programa estará em Guaratuba.