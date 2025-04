Justiça no Bairro acontece até sábado em Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá participa do evento com atendimentos diretos à comunidade. Ação conjunta com o Sesc Cidadão acontece de quinta a sábado (24 a 26) e exige cadastro prévio nos Cras.

Foto: Moyses Zanardo – Prefeitura de Paranaguá/Divulgação

A cidade de Paranaguá recebe, entre quinta e sábado (24 a 26), o programa Justiça no Bairro, uma iniciativa do Poder Judiciário em parceria com o Sesc Cidadão e que conta com apoio da Prefeitura. A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços públicos gratuitos, promovendo cidadania e inclusão social.

Durante o evento, que será realizado no Sesc Paranaguá, os atendimentos acontecem das 9h às 17h. A comunidade poderá contar com emissão de vias da carteira de identidade, orientação e atendimento jurídico, além de diversos serviços oferecidos pela Prefeitura de Paranaguá.

A Prefeitura estará presente com uma equipe dedicada a facilitar o acesso da população a serviços como atendimento de dúvidas sobre IPTU, atualização cadastral de contribuintes e consulta de débitos em dívida ativa.

“A participação da Prefeitura no programa reforça o compromisso da gestão com a inclusão social e com o atendimento descentralizado da população”, destacou a secretária municipal da Fazenda e Orçamento, Verônica Marodim Marques.

Para participar do Justiça no Bairro, é necessário realizar um cadastro prévio em uma das unidades do Centro de Referência Assistência Social (Cras) do município. Confira os endereços:

Cras Nilson Neves – Rua das Hortências, s/n – Nilson Neves

Cras Vila Garcia – Rua Subtenente Onofre Moreira da Rocha, s/n – Vila Garcia

Cras Porto dos Padres – Rua Washington Luís, s/n – Porto dos Padres

Cras Serraria do Rocha – Rua Barão do Amazonas, s/n – Serraria do Rocha

Cras Alexandra – Rua Salvino Trípole, 275 – Alexandra

Cras Ilha dos Valadares – Rua Ninson Padovani, s/n – Vila Bela

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones:

Sesc Paranaguá: (41) 3427-5200

Justiça no Bairro: (41) 3200-2801 / (41) 3200-2802

Cras: (41) 3721-1760

O Sesc Paranaguá fica rua Domingos Peneda, 947 – Estradinha, Paranaguá

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / Kaike Mello