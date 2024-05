Pontal anuncia maior casamento do Litoral, que será neste sábado

“Tudo pronto para o maior casamento do litoral paranaense”, informa a Prefeitura de Pontal do Paraná. O evento acontece no ginásio de esportes da AB Eventos (Associação Banestado), em Praia de Leste, neste sábado (25), a partir das 17h.

O número de convidados é limitado à lista dos noivos e a expectativa da organização é atrair mais de 800 pessoas. A comissão organizadora informa que preparou uma cerimônia inesquecível para os 70 casais inscritos que devem dizer sim e oficializar sua união civil. São pessoas que buscavam se casar e terão essa oportunidade com apoio social.

A Prefeitura promove o Casamento Coletivo pelo terceiro ano seguido sempre com mais casais a cada ano com certidões de casamento gratuitas.

ORGANIZAÇÃO: Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do programa Justiça no Bairro, iniciativa do Tribunal de Justiça do Paraná, com apoio do Sistema Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) e do Sesc Cidadão.