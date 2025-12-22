Kombi do Tempo no Mercado Barrageiro leva a viagem pela história de Itaipu e da antiga Cobal

Experiência gratuita funciona diariamente, das 10h às 21h, e convida público a reviver memórias da construção da usina por meio de uma narrativa audiovisual imersiva

Fotos: Ane Horst/Itaipu Parquetec

O Mercado Público Barrageiro apresenta uma nova experiência cultural que une tecnologia, memória e emoção: a Kombi do Tempo. A ação convida moradores e turistas a embarcarem em uma viagem virtual aos anos 1970 e 1980, período marcado pela construção da Itaipu Binacional e pela força dos barrageiros que ajudaram a transformar a história da região.

A escolha da Kombi como “túnel do tempo” faz referência a um dos principais meios de transporte utilizados à época pelos próprios barrageiros, reforçando o vínculo da atração com a memória da construção de Itaipu.

Instalada dentro do Mercado Público, ao lado do palco interno, a Kombi cenográfica funciona como uma cápsula do tempo. Ao entrar no veículo, o visitante é conduzido por uma narrativa audiovisual que mistura ficção e registros históricos, com imagens reais da construção da usina, cenas da antiga COBAL e efeitos especiais que ampliam a sensação de imersão.

“A proposta da experiência é relembrar o passado e, principalmente, conectar gerações. É mostrar como a história da construção de Itaipu dialoga com o presente e reflete no surgimento do próprio Mercado Público Barrageiro, que hoje é um espaço de encontro, cultura e valorização da identidade de Foz do Iguaçu”, explica a gerente do Mercado Público, Ângela Meira.

A Kombi do Tempo integra de forma permanente o espaço do Mercado Público Barrageiro e pode ser visitada por ordem de chegada. A experiência é gratuita e funciona todos os dias, das 10h às 21h.

Kombi do Tempo

Local: Mercado Público Barrageiro (Av. Araucária – 140, Vila A), ao lado do palco interno

Horário: todos os dias, das 10h às 21h

Funcionamento: por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio

Experiência gratuita