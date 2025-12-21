Itaipu e Cooperativa da Reforma Agrária realizam 2º Workshop do Convênio Semeando Gestão

Encontro realizado no Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu promoveu debates sobre agroecologia, desenvolvimento rural sustentável e práticas consolidadas do convênio

Fotos: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

O 2º Workshop do Convênio Semeando Gestão foi realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, no Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu Binacional, e reuniu equipes técnicas da Cooperativa Central de Reforma Agrária do Paraná (CCA-Paraná), profissionais da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec.

Representando a Itaipu Binacional, o gestor do convênio Carlos Henrique Gonçalves afirmou que o workshop foi um momento essencial para reunir os profissionais que atuam diretamente no Semeando Gestão e avaliar os avanços dos últimos 24 meses de execução, bem como planejar os próximos passos do projeto presente em 111 municípios.

Ele explicou que o convênio integra o programa Itaipu Mais Que Energia e que o esforço conjunto com o Itaipu Parquetec e a CCA-Paraná permite organizar ações de forma mais assertiva. “A ideia é garantir que o beneficiário e a sociedade como um todo, receba o melhor do serviço, assim como o acesso as iniciativas de pesquisa viabilizadas com o apoio de Itaipu”, destacou.

Ao longo de dois dias a programação reuniu palestras divididas em três painéis temáticos: Assistência técnica e extensão rural (ATER) no contexto do Desenvolvimento Rural Sustentável (manhã do dia 11), Agroecologia, Políticas Públicas e Comercialização (tarde do dia 11) e Boas práticas para agricultura sustentável nas Unidades Familiares de Produção Agrária (manhã do dia 12).

Logo no início do evento, o diretor de Tecnologias do Itaipu Parquetec, Alexandre Leite, detalhou que o Semeando Gestão já assessora mais de 35 mil hectares, com impacto direto em mais de 8 mil pessoas, somando mais de 13 mil assessorias. Ele ressaltou que esses números evidenciam a grandeza do convênio, e explicou que o workshop foi essencial para redimensionar rotas e reforçar a importância da assessoria contínua. Para Alexandre, “o encontro representou um espaço de avaliação técnica que permite entender o que foi efetivo, o que precisamos continuar e como melhorar.”

Diretor de Tecnologias do Itaipu Parquetec, Alexandre Leite, no boas-vindas logo no início do workshop

O 2º Workshop do Semeando Gestão reforçou o compromisso de Itaipu, Itaipu Parquetec e CCA-Paraná com a agricultura familiar, a agroecologia e o desenvolvimento sustentável, consolidando um espaço de reflexão estratégica e alinhamento técnico entre todos os envolvidos no convênio.

A representante da Direção Política da Cooperativa Central de Reforma Agrária do Paraná, Marli Brambilla, enfatizou no workshop a importância do convênio para as famílias assentadas e para a cooperativa central. Ela trouxe que a parceria com a Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec surgiu a partir de uma demanda concreta dos territórios e que, hoje, o projeto fortalece o trabalho agroecológico e a sustentabilidade financeira dos assentamentos. Marli também citou que o Semeando Gestão faz parte do programa Itaipu Mais Que Energia, alinhado às políticas públicas do governo brasileiro, e que possibilita, por exemplo, a aquisição de caminhões, câmaras frias e caixas de verdura, fortalecendo cooperativas apoiadas por técnicos presentes no evento.

A representante da Direção Política da Cooperativa Central de Reforma Agrária do Paraná, Marli Brambilla, em explicação sobre o Semeando Gestão como parte do programa Itaipu Mais Que Energia.

O Analista Ambiental do Itaipu Parquetec, Raul dos Santos Machado, definiu que cada região traz desafios diferentes, como o caso recente em Rio Bonito do Iguaçu, que enfrentou problemas climáticos, e que o encontro permitiu compartilhar soluções e fortalecer o planejamento para os próximos anos do projeto, que segue até dezembro de 2027. Raul finalizou trazendo como cada etapa superada gera aprendizado para técnicos, cooperativa, Itaipu e Itaipu Parquetec, e que esse acúmulo de conhecimento deverá consolidar ainda mais os próximos workshops do convênio.