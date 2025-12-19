Presidente Lula participa da abertura oficial da Ponte da Integração Brasil-Paraguai

Financiada pelo governo do Brasil, por meio da Itaipu Binacional, nova ponte entra em operação gradual e amplia a logística regional

Fotos: William Brisida/Itaipu Binacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta sexta-feira (19), às 15h, em Foz do Iguaçu (PR), da cerimônia de abertura da Ponte Internacional da Integração Brasil-Paraguai. O evento, que ocorrerá na nova aduana Brasil-Paraguai, marca a entrega da segunda ligação viária sobre o Rio Paraná entre as duas nações após seis décadas da inauguração da Ponte da Amizade. Hoje, a única conexão viária entre os dois países na região recebe um fluxo diário de 100 mil pessoas e 45 mil veículos, segundo a Receita Federal.

A solenidade contará com a presença do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, além de ministros de Estado e autoridades de ambos os países, coincidindo com a realização da cúpula do Mercosul em Foz.

A Ponte da Integração possui 760 metros de extensão e um vão-livre de 470 metros, o maior do continente. A estrutura do tipo estaiada é sustentada por duas torres monumentais de 190 metros de altura, ligando Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presidente Franco.

O objetivo é desafogar a Ponte da Amizade, que atualmente absorve um fluxo saturado, ampliar a integração entre os dois países e estreitar as relações comerciais entre os países vizinhos.

A entrada em operação ocorrerá de forma gradual para garantir a segurança e a adaptação dos órgãos de fiscalização. Na etapa inicial, que começa no dia 20, a travessia será permitida apenas para caminhões descarregados, conhecidos como “em lastro”, seguindo horários específicos coordenados pela Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal. Os ônibus de turismo fretados também serão autorizados a trafegar em breve. Os horários da operação serão divulgados pelos órgãos competentes.

“A ponte será um motor de prosperidade para Foz do Iguaçu e região. Ao otimizar o fluxo comercial e turístico, estamos não apenas entregando uma infraestrutura moderna, mas promovendo um reordenamento urbano que devolve qualidade de vida à população”, disse o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

Mais energia, mais infraestrutura

Financiada pelo governo brasileiro, por meio da da Itaipu Binacional, a obra recebeu um investimento total de R$ 712 milhões. Desse montante, R$ 372 milhões foram destinados à construção da ponte estaiada, enquanto R$ 340 milhões foram aplicados nas obras da Perimetral Leste até novembro de 2025. A via desvia o fluxo de veículos pesados do centro urbano de Foz e conecta a nova travessia diretamente à rodovia BR-277.

A Itaipu assumiu o financiamento integral da Ponte da Integração, das aduanas e de seus acessos. O modelo foi tripartite, tendo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) como órgão proprietário, o Governo do Estado do Paraná como executor e a Itaipu Binacional como responsável pelo repasse dos recursos.

Desde 2024, a Itaipu Binacional repassou R$ 70 milhões para as obras da Perimetral Leste, o que corresponde a 20,6% do total de R$ 340 milhões investidos no empreendimento. Já o último aporte do governo brasileiro, por meio da binacional, destinado à Ponte da Integração, ocorreu em 2023, com o repasse de R$ 7 milhões.

No Paraguai, pela margem direita da Itaipu Binacional, a empresa também é a principal financiadora da ponte internacional sobre o Rio Paraguai, que ligará Porto Murtinho (MS) a Carmelo Peralta. A obra integra o Corredor Bioceânico e é considerada um ponto estratégico para a conexão do Centro-Oeste brasileiro aos portos do norte do Chile, como Antofagasta e Iquique, ampliando a integração logística regional.

Histórico

Embora as discussões iniciais tenham ocorrido no início dos anos de 1990, com a assinatura da Ata de Entendimento em 92 e aprovação no Congresso em 94, foi em 2005 que o projeto ganhou contornos definitivos por meio de um novo acordo internacional que estabeleceu as bases técnicas e a responsabilidade financeira do Brasil pela obra.

A estrutura tornou-se prioridade estratégica, sendo integrada ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 2012. Foram lançados os editais de licitação em 2012 e 2014, além da condução de todo o processo de licenciamento ambiental e projetos de engenharia que resultaram na licença ambiental emitida pelo Ibama em fevereiro de 2017.

Após a estruturação institucional que definiu a Itaipu como agente financiador em 2018, a construção começou em 2019. As obras avançaram em ritmo constante até sua conclusão física, em outubro de 2023.

Na atual gestão da Itaipu, empossada em 2023, o governo brasileiro assegurou os aportes finais necessários para a entrega definitiva e a conclusão das aduanas, além de sancionar a lei que oficializou a denominação da ponte, batizada de Ponte da Integração Jaime Lerner. A Lei Federal nº 14.380, de junho de 2022, presta homenagem ao arquiteto paranaense reconhecido por seu legado no planejamento urbano e na mobilidade.