Laje de supermercado Super Rede em Pontal desaba e causa três mortes

Um laje onde ficavam as caixas d’água do novo supermercado Super Rede Atacadista, em Pontal do Paraná, desabou na noite desta sexta-feira (22), causando a morte de três funcionárias e o ferimento em mais de uma dezena de pessoas.

A primeira morte, Rayssa Batista Santos, de 18 anos, foi confirmada na hora e as demais vítimas foram localizadas durante as buscas na madrugada deste sábado (23): Camille Vitória De Souza Dias, 18 anos, e Pryscilla Maris Taschek Farro, de 36 anos.

A loja, no balneário Canoas, foi inaugurada nesta sexta-feira e estava lotada por volta das 19h30 quando o teto desabou. A laje onde ficavam seis caixas d’água cedeu e elas desabaram entre os setores da panificadora e dos frios. Pelo menos a primeira vítima fatal estava entre esses dois setores.

Além das três mortes, 12 pessoas tiveram ferimentos e foram socorridas. Duas delas tiveram ferimentos graves, uma foi levada para a UPA de Pontal do Paraná e a outra f para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Junto com o Corpo de Bombeiros, atuam no local uma equipe do Gost (Grupamento de Operações e Socorro Tático), Defesa Civil de Pontal do Paraná, da Polícia Militar, Regional de Saúde, Samu, Polícia Civil e Polícia Científica.

A direção do supermercado, de propriedade do empresário Eduardo Dalmora, ex-prefeito de Matinhos, divulgou nota sobre o acontecimento.

Nota Pública Super Rede

Ao tomar conhecimento sobre o desabamento do teto do supermercado no Balneário de Canoas, ocorrido na data de hoje, queremos primeiramente expressar nossa mais sincera solidariedade às famílias das vítimas deste trágico episódio.

Neste momento de dor, queremos assegurar que estamos empenhados em prestar todo o auxílio necessário às famílias das vítimas e aos feridos. Faremos o possível para garantir que recebam o suporte adequado e o acompanhamento necessário.

Além disso, gostaríamos de reiterar nosso compromisso em colaborar plenamente desde o primeiro momento com as autoridades competentes para esclarecer todas as circunstâncias dessa tragédia e as responsabilidades pelo ocorrido.

Vídeo das redes sociais encaminhado ao Correio do Litoral

Horas antes do acidente, pela manhã, o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, esteve na inauguração da loja. Pelas redes sociais, comentou. “Recebemos a triste notícia do desabamento da laje do mercado, e colocamos todos os esforços da Prefeitura no atendimento às vítimas e a equipe de socorro”, afirmou. “Nossas equipes estão de prontidão para auxiliar no que for necessário nesse momento tão difícil”.

A Prefeitura também se manifestou. Veja imagem.

Também a Prefeitura de Matinhos divulgou nota de solidariedade às vítimas. Leia

Nota de Solidariedade

Em nome do Prefeito Municipal, José Carlos do Espírito Santo e toda a população de Matinhos, a Prefeitura Municipal presta sua solidariedade às vítimas do acidente ocorrido no início da noite desta sexta-feira (22), no recém inaugurado super mercado em Pontal do Paraná, no balneário de Canoas.

Lamentamos profundamente o fato ocorrido e registramos aqui nossos sentimentos às famílias afetadas por esse acidente, oferecendo nosso apoio e nossas preces.